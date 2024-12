'Als er iets mis zou zijn bij Feyenoord, dan is dat tussen Timber en Priske'

Valentijn Driessen denkt dat er mogelijk nog wat oud zeer zit tussen Feyenoord-trainer Brian Priske en zijn aanvoerder . De chef voetbal van De Telegraaf is het echter niet eens met Rafael van der Vaart, die maandag opperde dat Timber zijn aanvoerdersband zou moeten inleveren.

Timber is de afgelopen weken niet okselfris en betitelde zijn eigen spel afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-3 winst) als 'slecht'. Van der Vaart kwam maandagavond in Rondo met een mogelijke oplossing: "Je moet hem de band afnemen", sprak de oud-international. "Hij denkt nu aan andere dingen. Hij denkt dat hij het elftal moet helpen. Hij is een creatieve speler, die moet je niet aanvoerder maken. Ik ben zelf ook aanvoerder geweest, daar kwamen allemaal dingen bij kijken waar ik helemaal geen zin in had", betoogde Van der Vaart.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen verklapt: ‘Ik denk dat hij wel een speler is die Feyenoord kan gebruiken’

In een video-item van De Telegraaf reageert Driessen afwijzend op het idee van Van der Vaart: "Hij en Wesley Sneijder hadden allebei een andere verklaring. Wesley zei dat hij niet helemaal fit is, en dat is hij gewoon niet. Dat was hij al voordat hij naar het Nederlands elftal afreisde. Daar heeft hij dan niet gespeeld, maar toen kwam hij terug en was hij nog steeds geblesseerd." Timber stond de voorbije weken de volle 90 minuten binnen de lijnen tegen achtereenvolgens Manchester City (3-3), Fortuna Sittard (1-1) en RKC (2-3). "Het is in het belang van het team dat hij speelt, maar het had beter geweest om nog een of twee weken rust te nemen. Maar ik denk niet dat die aanvoerdersband heel erg zwaar weegt voor Quinten Timber. Het is een jongen die wel gewend is om onder druk te voetballen", aldus Driessen.

LEES OOK: Feyenoord – Sparta Praag op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

De journalist heeft echter wel het vermoeden dat er tussen Timber en trainer Priske mogelijk iets niet helemaal lekker zit. "Als er iets mis zou zijn bij Feyenoord in de selectie, dan is het iets, bijvoorbeeld, tussen Timber en de trainer", zegt Driessen, die dat baseert op een voorval van ruim drie maanden geleden. "Eén van de eerste wedstrijden speelden ze tegen Sparta, toen kwam Timber ook terug van een blessure. Toen speelde hij heel goed en scoorde hij, maar haalde Priske hem er voortijdig vanaf. Daar viel misschien best iets voor te zeggen, maar daar was duidelijk overleg geweest tussen Timber en de trainer. Ik weet niet of dat nou hélemaal uit de wereld is", aldus Driessen. In het betreffende duel, dat op 25 augustus werd gespeeld en eindigde in een 1-1 gelijkspel, ging Timber zichtbaar met tegenzin naar de kant in de 67ste minuut. Zijn frustratie over de wissel stak de Oranje-international na afloop niet onder stoelen of banken: "Dat kon je wel zien denk ik hè, dat ik niet blij was", sprak Timber voor de camera's van ESPN.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Priske komt met verklaring voor ‘slechtste wedstrijd onder zijn leiding’

Brian Priske is niet tevreden met de manier waarop Feyenoord voor de dag kwam op bezoek bij RKC Waalwijk.