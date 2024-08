Gefrustreerde Timber meldt zich voor de camera: 'Je vraagt het en geeft zelf antwoord'

baalt enorm van het nieuwe puntenverlies van Feyenoord. De formatie van coach Brian Priske wist wat het na de overwinning van PSV bij Almere City te doen stond, maar moest op bezoek bij Sparta Rotterdam genoegen nemen met een gelijkspel. Daardoor is de achterstand van Feyenoord op PSV nu alweer vier punten. Timber was na afloop hard over het optreden van zijn ploeg en liet duidelijk blijken niet blij te zijn met zijn wissel.

Feyenoord was er bij de start van dit seizoen alles aan gelegen een valse start zoals vorig jaar te voorkomen. Toen liet de ploeg van toenmalig trainer Arne Slot in de eerste twee competitieduels punten liggen, waardoor het al vroeg achter de feiten aanliep. Feyenoord is er onder de nieuwe trainer Priske echter niet in geslaagd goed aan de competitie te beginnen. Na het gelijkspel tegen Willem II werd er vorige week weliswaar gewonnen van PEC Zwolle, maar het bezoek aan Sparta resulteerde in het tweede puntenverlies van dit seizoen.

“Het was gewoon niet goed genoeg, ook al kom je met tien man te staan”, zei Timber na afloop voor de camera van ESPN. Feyenoord maakte in de tweede helft gelijk via Timber, maar al snel daarna moest het vanwege een rode kaart voor Ramiz Zerrouki verder met tien. Timber wil de rode kaart voor Zerrouki echter niet gebruiken als excuus. “In de eerste helft creëer je gewoon veel te weinig. Het tempo was te laag. In de tweede helft herpakten we ons wel goed en maken we de 1-1, maar krijgen we die rode kaart. Daardoor maak je het jezelf ook moeilijk, maar dan mag je wel spreken van een terechte 1-1 denk ik.”

Timber werd niet lang na de uitsluiting van Zerrouki door Priske naar de kant gehaald. De middenvelder was in de tweede helft tegen een gele kaart aangelopen, maar durft niet te zeggen of dat de reden was voor zijn wissel. Timber was in elk geval zichtbaar ontevreden met het besluit van zijn trainer. “Dat kon je wel zien denk ik hè, dat ik niet blij was”, zo klonk het. Dat Feyenoord ook op bezoek bij Sparta punten liet liggen laat volgens Timber duidelijk zien dat het niet goed genoeg is. “Je speelt gelijk tegen Willem II thuis, nu weer gelijk. Het moet gewoon beter, dat weet iedereen wel.” Hoe dat kan? “Je vraagt het en geeft zelf antwoord”, kwam Timber met een duidelijke reactie de vraag van verslaggever Sinclair Bischop wat er dan beter moet. Bischop noemde het spel van Feyenoord ‘voorspelbaar’.

Door het puntenverlies op Het Kasteel werkt Feyenoord niet met een lekker gevoel toe naar De Klassieker tegen Ajax van volgende week zondag. “Het is allemaal veel te traag. Je creëert gewoon veel te weinig. We moeten het goed analyseren wat er beter moet, ik weet het nu even niet. Ik zit nu ook nog in de emotie omdat je gelijkspeelt. Met de wissel was ik ook niet blij. Morgen (maandag, red.) weer met elkaar gaan zitten en dan moeten er misschien ook harde woorden vallen.”

Priske legt uit

Feyenoord-trainer Priske verscheen uiteraard ook voor de camera van ESPN en vertelde waarom hij Timber naar de kant haalde. “Verschillende redenen. Hij is nog bezig om volledig fit te worden na de blessure waar hij aan het eind van vorig seizoen en het begin van dit seizoen mee te maken kreeg. Hij heeft wat weken moeten missen en probeert die achterstand in te halen. Ik vond dat we hem op een gegeven moment moesten wisselen. Maar hij is ook een van de spelers die het in bepaalde opzichten lastig heeft. Hij is niet blij met zichzelf en met hoe alles gaat. We moeten het in fysiek opzicht opbouwen met hem en waken dat we hem niet kwijtraken”, zo klonk het.

