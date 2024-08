Nick Olij komt vlak na Sparta - Feyenoord met groot nieuws over mogelijke stap naar De Kuip

Nick Olij heeft bevestigd dat zijn zaakwaarnemer contact heeft gehad met Feyenoord. Het is mogelijk dat de keeper van Sparta Rotterdam zondagmiddag tegen zijn toekomstige club speelde. Feyenoord zoekt een nieuwe doelman door het aanstaande vertrek van Justin Bijlow naar Southampton.

“Er is contact geweest tussen Feyenoord en mijn zaakwaarnemer, maar dat vond ik vrijdag niet gepast om te melden”, zegt Olij, doelend op een interview dat hij vrijdag gaf. “De focus moest liggen op de wedstrijd en niet op mij. Wat ik zelf wil? Ik wil in de voorselectie van Oranje zitten, dat gaan we eerst afwachten. Daarna gaan we kijken wat er deze week gaat gebeuren.”

Artikel gaat verder onder video

De 29-jarige Olij zou vermoedelijk niet als eerste keeper worden binnengehaald. Hij beaamt in het interview met ESPN dat hij het liefst gewoon onder de lat staat. “Op mijn leeftijd wil je altijd spelen. Maar nogmaals: we gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen, daarna zien we wel verder.”

LEES OOK: Feyenoord-ster staat stil op het veld en wil niet gewisseld worden: 'Hoezo?!'

Analist Karim El Ahmadi denkt, afgaande op de uitspraken van de keeper, dat Olij ‘wel openstaat’ voor Feyenoord. “Als je niet heel veel opties hebt waar je naartoe kan gaan als eerste keeper, clubs die je zelf een mooie optie vindt, dan ga je toch overwegen om naar een grote club als Feyenoord te gaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoog bezoek van Ajax bij wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord

Bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord waren twee vertegenwoordigers van Ajax aanwezig.