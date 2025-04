Fabrizio Romano: Vinícius kan 2 jaar geschorst worden

zit mogelijk in serieuze juridische problemen. Volgens de Spaanse krant Marca riskeert de aanvaller van Real Madrid een schorsing van maar liefst twee jaar vanwege een opvallende overtreding van de FIFA-regels.

Het draait allemaal om een klacht die is ingediend bij de ethische commissie van de wereldvoetbalbond. De klacht komt van Tiberis Holding do Brasil, dat stelt dat Vinícius – via het sportmanagementbedrijf ALL Agenciamento Esportivo – belangen heeft verworven in meerdere voetbalclubs. Dat zou niet alleen gaan om clubs in zijn thuisland Brazilië, maar ook om het Portugese Alverca.

Volgens de FIFA-regelgeving is het voor voetballers verboden om gelijktijdig eigenaar te zijn van meerdere voetbalclubs. Daarmee moet belangenverstrengeling worden voorkomen. Indien Vinícius daadwerkelijk schuldig wordt bevonden, kan de maximumstraf oplopen tot een schorsing van twee jaar.

Journalist Fabrizio Romano neemt het nieuws serieus. Hij schrijft op sociale media: “Breaking! Vinícius Júnior riskeert een schorsing van maximaal twee jaar uit het voetbal, omdat hij eigenaar zou zijn van meerdere clubs. FIFA doet onderzoek naar hem wegens het overtreden van regels rond belangenverstrengeling, meldt Marca.”

Toch lijkt de kans op een jarenlange schorsing klein. Bronnen rondom de zaak verwachten dat de Braziliaanse superster vooral een fikse boete moet betalen, én afstand moet doen van zijn aandelen in de betrokken clubs.

Nieuw contract voor Vinícius

Real Madrid lijkt zich geen grote zorgen te maken, want de club werkt aan een nieuw contract voor Vinícius. Volgens journalist Romano zijn beide partijen dicht bij een akkoord over een verbintenis voor meerdere seizoenen. De precieze duur van het contract moet nog worden bepaald. Er wordt gesproken over medio 2029 of medio 2030; mogelijk wordt een optie ingebouw om medio 2029 nog een jaar langer met elkaar door te gaan.

