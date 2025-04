Trainerszoektocht voor Real Madrid: acht mogelijke opvolgers van Ancelotti

Met het naderende vertrek van Carlo Ancelotti bij Real Madrid zal de vijftienvoudig Champions League-winnaar alles in zijn werk moeten stellen een waardig opvolger voor de Italiaan aan te stellen. De clubleiding is ongetwijfeld al druk in de weer om de trainer voor volgend seizoen te selecteren en daarvoor zijn er de nodige opties. FCUpdate zet acht mogelijke kandidaten voor Real Madrid op een rij.

Xabi Alonso

Nadat Xabi Alonso als trainer heeft gewerkt in de jeugdopleiding van Real Madrid en bij het tweede elftal van Real Sociedad, kreeg hij in oktober 2022 zijn eerste klus bij een eerste elftal, toen hij het stokje overnam van Gerardo Seoane bij Bayer Leverkusen. In het seizoen waar Alonso tussentijds instapte, eindigde Die Werkself op de zesde plaats in de Bundesliga. Het seizoen erop heeft de Spaanse oud-middenvelder zijn strepen zeker verdiend.

In zijn eerste volledige seizoen in West-Duitsland gidste Alonso Leverkusen naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Dit deed hij zonder ook maar één nederlaag te lijden in competitieverband. Ook werd de DFB-Pokal gewonnen. De enige officiële nederlaag van afgelopen seizoen leed Leverkusen in de finale van de Europa League, toen Atalanta met 3-0 te sterk was. Dit seizoen lijkt Alonso zijn meerdere te moeten erkennen in Bayern München, dat vijf wedstrijden voor het einde een voorsprong van zes punten heeft.

© Imago

Dat Alonso bij Real Madrid wordt gezien als mogelijke opvolger voor Ancelotti, is dan ook niet vreemd. Sterker nog, afgelopen oktober wist Relevo al te melden dat de 114-voudig Spaans international de gedroomde kandidaat was om Ancelotti op te volgen. Mocht Real Madrid daadwerkelijk aan de haal gaan met Alonso, haalt het een oude bekende in huis. Naast een periode als jeugdtrainer speelde de oud-middenvelder namelijk tussen 2009 en 2014 voor De Koninklijke. In die periode kwam hij tot 236 duels en legde hij onder meer een keer beslag op de Champions League en de Spaanse landstitel.

Jürgen Klopp

Begin 2024 verraste Jürgen Klopp vriend en vijand door aan te kondigen dat hij aan het einde van het seizoen zou vertrekken bij Liverpool. De Duitser, die een contract had tot medio 2025, had negen jaar aan het roer gestaan op Anfield. In die periode wist hij in 2019 de eerste Champions League sinds 2005 en in 2020 de eerste landstitel in dertig jaar te pakken.

© Imago

Na negen seizoenen in Liverpool hield Klopp het voor gezien en wilde hij niet direct weer aan de slag als trainer. In plaats daarvan verbond de succestrainer zich aan de voetbaltak van Red Bull, waar hij sinds 1 januari actief is als Coördinator Sport. Inmiddels zou de Duitser weer open staan voor een nieuwe klus als hoofdtrainer. Volgens het Braziliaanse UOL Esporte zou Klopp bereid zijn te gaan onderhandelen met Real Madrid. Daarnaast zijn er volgens Sport verschillende bestuurders binnen de Madrileense club die de voorkeur geven aan de oud-trainer van Liverpool boven Alonso. Zij zijn van mening dat voorzitter Florentino Perez zich moet melden bij de Duitse oefenmeester.

Zinédine Zidane

Een andere mogelijkheid voor Real Madrid, is de terugkeer van Zinédine Zidane. De Franse clublegende is in het verleden enorm succesvol geweest bij De Koninklijke, als speler en als trainer. Zo wist de club onder leiding van de voormalig middenvelder drie keer de Champions League te winnen, terwijl Zidane ook twee keer landskampioen werd. Ook als speler won Zidane een keer de Champions League en de Spaanse titel met Real.

Wat opmerkelijk is aan de trainerscarrière van Zidane, is dat hij ondanks alle successen in Madrid bij geen andere club werkzaam is geweest. Na een korte periode waarin hij managementadviseur en sportief directeur was van de Madrilenen, ging hij in 2017 aan de slag als jeugdtrainer. Als assistent bij het eerste en tweede elftal ontwikkelde hij zich verder, waarna hij in 2014 aan de slag ging als hoofdtrainer van het tweede. In 2016 maakte hij de stap naar het eerste elftal, waar Zidane tot medio 2018 bleef. Nog geen jaar later keerde de Fransman weer terug, om in de zomer van 2021 weer te vertrekken. Sindsdien zit de oud-middenvelder zonder club. Mogelijk kan hij komende zomer dus voor de derde keer aan de slag in de Spaanse hoofdstad.

© Imago

Raúl González

Ook Raúl González geldt als een kandidaat om Ancelotti deze zomer op te volgen bij Real. Gedurende zijn loopbaan kwam de voormalig schaduwspits liefst 741 keer in actie namens De Koninklijke, waarin hij 323 keer doel trof. Als trainer is de loopbaan van Raúl nog pril. In maart 2019 maakte hij de overstap naar het Onder 18-elftal, om in de daaropvolgende zomer bij het tweede elftal aan de slag te gaan. Die ploeg heeft de Spanjaard nog altijd onder zijn hoede. Mogelijk kan hij dus dezelfde stap zetten als Zidane dat in het verleden deed.

Álvaro Arbeloa

Met Álvaro Arbeloa heeft Real Madrid nog een clubicoon in de jeugdopleiding werken die Ancelotti zou kunnen opvolgen. De voormalig rechtsback kwam in totaal 238 duels uit in de Madrileense hoofdmacht en is momenteel actief bij het Onder 19-elftal. Daarmee wist Arbeloa al meerdere prijzen te winnen en laat hij zien tactisch sterk te zijn. Of de clubleiding van Real Madrid hem al direct klaar acht voor de hoofdmacht, valt echter nog te bezien.

© Imago

Andoni Iraola

Andoni Iraola is een van de Spaanse trainers die het momenteel zeer goed doet buiten de eigen landsgrenzen. De voormalig verdediger staat sinds de zomer van 2023 aan het roer bij Bournemouth, waarmee hij in zijn eerste seizoen op de twaalfde plek in de Premier League eindigde. Dit seizoen gaat het allemaal nog een stuk beter voor The Cherries en bezetten ze met nog zes wedstrijden te gaan de achtste plek. Het is niet duidelijk of Real Madrid nu al met Iraola in zee zou willen gaan, of hem liever eerst bij een grotere club aan het werk zou willen zien.

Unai Emery

Ook Unai Emery is een Spanjaard die zeer sterk presteert in de Premier League. Met Aston Villa wist de oefenmeester zich afgelopen seizoen te plaatsen voor de Champions League, waarin Paris Saint-Germain uiteindelijk te sterk bleek in de kwartfinales. Dit seizoen doen The Villans het iets minder in de Premier League, waar zes duels voor het einde de zevende plek wordt bezet. Of Emery zelf openstaat voor een vertrek uit Birmingham, is niet duidelijk. De oefenmeester heeft afgelopen zomer namelijk nog zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2029 aan de club verbindt.

Santiago Solari

Santiago Solari is een optie om Ancelotti op de korte termijn te vervangen, maar de voormalig middenvelder wordt niet gezien als een oplossing voor de lange termijn. Als de Italiaanse trainer direct na de finale van de Copa del Rey vertrekt, is de kans aanwezig dat Solari tot het einde van het seizoen de honneurs waar zal nemen. De directeur profvoetbal van de Madrilenen nam eerder in oktober 2018 het stokje tijdelijk over van Julen Lopetegui, maar deed dit zonder al te veel succes. In maart 2019 werd hij opgevolgd door Zidane. Mogelijk krijgt de ex-prof, die 208 keer voor Real Madrid speelde, een nieuwe kans zich te bewijzen tot het einde van het huidige seizoen.

