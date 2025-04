'Absoluut schokeffect steeds meer een optie: Klopp wint aan populariteit bij Real Madrid'

Mocht Real Madrid besluiten om na dit seizoen afscheid te nemen van Carlo Ancelotti, dan valt het niet uit te sluiten dat Jürgen Klopp een optie wordt om de Italiaanse succescoach op te volgen. Xabi Alonso leek lang de enige kandidaat voor het hoofdtrainerschap in de Spaanse hoofdstad, maar volgens Sport wint Klopp aan ‘populariteit’ in het Bernabéu.

Klopp zette na het afgelopen seizoen een streep onder zijn periode als hoofdtrainer van Liverpool. De Duitser werd in het najaar van 2015 aangesteld door de destijds gevallen grootmacht. Het was aan Klopp de taak om Liverpool terug aan de top te krijgen. Dat is hem op grootse wijze gelukt. Klopp loodste Liverpool onder meer naar de eindzege van de Champions League in 2019 én een jaar later naar de landstitel. Het vertrek van de succesvolle keuzeheer was een flinke aderlating voor de club, maar Arne Slot is erin geslaagd om hem grotendeels al te doen vergeten. Liverpool staat, met Slot voor de groep, op de drempel van het kampioenschap.

Wat doet Klopp nu?

En Klopp? Die heeft niet heel lang stilgezeten. De voormalig trainer van ook Borussia Dortmund is per 1 januari 2025 de Global Head of Soccer bij Red Bull. In die functie houdt hij toezicht op het internationale netwerk van voetbalclubs van Red Bull, waaronder RB Salzburg en RB Leipzig. Hij is niet direct betrokken bij de dagelijkse activiteiten van de clubs, maar geeft een ‘strategische’ visie en ondersteunt individuele sportdirecteuren ‘bij het bevorderen van de Red Bull filosofie’. Klopp is na zijn afscheid bij Liverpool dus alweer actief in de voetballerij, maar wordt in Spanje nu ook gelinkt aan een rentree als hoofdtrainer.

Het heeft er alle schijn dat Real Madrid en Ancelotti na dit seizoen uit elkaar gaan. De Italiaan zijn contract loopt na dit seizoen nog een jaar door, maar de kritiek op zijn functioneren is de laatste tijd flink toegenomen. Real Madrid kijkt in eigen land aan tegen een achterstand van vier punten op koploper FC Barcelona en bungelt in de Champions League aan de rand van uitschakeling, na de 3-0 nederlaag tegen Arsenal vorige week. Xavi Alonso wordt al langere tijd genoemd als mogelijke opvolger van Ancelotti, maar nu lijkt ook de optie Klopp op tafel te liggen. “Een paar maanden geleden was Alonso de enige kandidaat die de Italiaan zou kunnen vervangen. Hij zou Leverkusen kunnen verlaten, hij zou bereid zijn om voor Real Madrid te tekenen en hij lijkt al genoeg internationale ervaring op opgedaan te hebben om de grote stap te maken”, zo schrijft Sport.

‘Klopp misschien wel de enige kandidaat om de puinhoop op te ruimen’

“Xabi werd gewaardeerd om zijn jaren bij Los Blancos, zijn aanvallende aanpak en zijn serieuze aanpak in de kleedkamer. De weg naar een zomerse ontmoeting leek vrij, maar er zijn twijfels gerezen in het Bernabéu vanwege het wisselvallige seizoen en omdat Madrid mogelijk een enorme impact moet maken op de bank en de transfermarkt”, zo doelt de site op een mogelijk catastrofaal einde van dit seizoen. Klopp is in dat geval misschien wel de ideale kandidaat om Real terug op het juiste spoor te krijgen. “In voetbalkringen hebben veel zaakwaarnemers de afgelopen dagen erop gewezen dat de optie van Klopp aan populariteit wint in het Bernabéu. Mensen in de omgeving van Florentino Pérez (de voorzitter, red.) suggereren dat de Duitser missen wel de enige kandidaat is die de tactische puinhoop van dit seizoen kan oplossen. Klopp zou een impactvolle aanwinst zijn, zou veel meer bewegingsruimte hebben en zou wellicht beter in staat zijn om met de druk om te gaan van een club die alles wil winnen.”

Klopp zou in het verleden al besproken zijn geweest bij Real Madrid. Volgens Sport zal het niet ‘gemakkelijk’ worden om Klopp over de streep te trekken. “De Duitser voelt zich meer dan op zijn gemak binnen de Red Bull-groep, hoewel hij in theorie zijn sabbatical als coach al heeft doorgebracht. Een aanbod van Real Madrid zou hem ongetwijfeld kunnen overhalen, gezien de enorme uitdaging om Vinícius en Mbappé succesvol samen te laten spelen, iets waar Ancelotti niet is geslaagd.”

