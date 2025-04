Serieuze kanttekening geplaatst bij kampioenschap Slot: 'Liverpool verdient beter'

Liverpool gaat weliswaar vrijwel het hele seizoen al aan de leiding in de Premier League en heeft de landstitel inmiddels voor het grijpen, maar de laatste weken is er nogal wat zand in de motor gekomen. Na de uitschakeling in de FA Cup en Champions League én de nederlaag in de finale van de League Cup, komt de ploeg van trainer Arne Slot ook in de competitie moeizaam voor de dag. Voormalig speler John Aldridge is zich er weliswaar van bewust dat winnen in dit stadium het belangrijkste is, maar is tevens van mening dat The Reds het aan zichzelf verplicht zijn om het seizoen ‘in stijl’ af te sluiten.

Liverpool boekte afgelopen zondag een zwaarbevochten overwinning op West Ham United. Na een ongelukkig eigen doelpunt van Andrew Robertson dreigde het elftal van Slot twee punten te laten liggen, maar een rake kopbal van Virgil van Dijk vlak voor tijd bezorgde de koploper toch nog de volle driepunter. De zege bracht Liverpool weer een stap dichter bij de landstitel. Wat heet: doordat Arsenal een dag eerder gelijkspeelde tegen Brentford, bedraagt de afstand tussen de nummers één en twee momenteel dertien punten.

Het kampioenschap is dus aanstaande, maar Aldridge plaatst er wel een kanttekening bij. “Liverpool verdient beter dan wat er nu gebeurt, maar ze kunnen het veranderen”, zo kopt de voormalig coach én voetballer boven zijn artikel op de website van Liverpool Echo. “Het was niet de meest overtuigende overwinning op West Ham United afgelopen zondag, maar in deze fase van het seizoen maakt dat eigenlijk niet uit. Liverpool is nu nog maar twee overwinningen verwijderd van de titel in de Premier League.” Het zou zelfs komend weekeinde al zover kunnen zijn. Verliest Arsenal zondagmiddag van Ipswich Town en wint Liverpool later van Leicester City, dan kronen Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Van Dijk en Slot zich tot kampioen van Engeland.

‘Terugkeren naar de vorm van de eerste seizoenshelft’

“Er bestaat geen twijfel over dat The Reds de verdiende kampioen zullen zijn”, stelt Aldridge. “Ze zijn dit seizoen veruit het beste team van de competitie geweest en je hoeft alleen maar naar de ranglijst te kijken, met Liverpool op dertien punten voorsprong, om te zien hoe dominant de ploeg van Slot in eigen land is geweest. Maar ik wil dat we het seizoen in stijl afsluiten. Ik wil dat we terugkeren naar de vorm die bijna iedereen in de eerste seizoenshelft heeft weggeblazen”, zo klinkt het. Voor de winterstop boekte Liverpool zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen indrukwekkende zeges. In de Premier League moesten Manchester United, Chelsea, Aston Villa en Manchester City er allemaal aan geloven, in de Champions League kregen AC Milan, Bayern Leverkusen én Real Madrid klop.

In 2025 is de machine wat gaan haperen. “Ik weet dat het niet altijd zo makkelijk is, vooral omdat spelers in deze fase van het seizoen vermoeid zijn en er veel meer druk is tijdens wedstrijden. Toch is het de Liverpool-selectie die het aan zichzelf verplicht is om met een opzwepende noot af te sluiten en iedereen eraan te herinneren hoe goed ze de afgelopen negen maanden hebben gespeeld”, aldus Aldridge, die één keer kampioen werd met Liverpool en ook eenmaal de FA Cup won.

Resterend programma Liverpool

Daarvoor hebben Slot en zijn manschappen nog zes wedstrijden. Komende zondag wacht het uitduel met het Leicester City van Ruud van Nistelrooij. Zeven dagen later is Tottenham Hotspur te gast op Anfield. Op zondag 4 mei reist Liverpool af naar Londen voor de ontmoeting met Chelsea en een week later staat in eigen huis de topper tegen Arsenal op het programma. In de laatste twee speelrondes wachten confrontaties met Brighton & Hove Albion en Crystal Palace.

