Engelse media zien Virgil van Dijk opvallend gebaar maken, direct na zijn winnende goal

was zondagmiddag de gevierde man bij Liverpool. De verdediger had weliswaar een zeer ongelukkig aandeel in de gelijkmaker van West Ham United, maar knikte zijn ploeg een paar minuten later uit een hoekschop alsnog naar de winst. Van Dijk kuste, na het vieren van zijn doelpunt met zijn teamgenoten, het logo van Liverpool op zijn shirt. Een veelzeggend gebaar, zo stellen de Britse media na de 2-1 overwinning.

Van Dijk houdt de gemoederen de laatste tijd volop bezig. De verdediger is op dit moment nog in het bezit van een aflopend contract en het was lang de vraag of hij na de zomer nog wel actief zou zijn bij de huidige koploper van Engeland. Maar vlak nadat Mohamed Salah afgelopen vrijdag zijn krabbel had gezet onder een nieuw contract, kwam vanuit betrouwbare journalisten en media de bevestiging dat Van Dijk eveneens langer verbonden blijft aan Liverpool. Dat leek Van Dijk zondagmiddag zelf ook te bevestigen, door na zijn winnende treffer tegen West Ham United het embleem van Liverpool op zijn shirt te kussen, starend naar de eigen fans.

Dat moment wordt uitgebreid besproken in de Britse media. “De aanvoerder, die op het punt staat een nieuw contract te tekenen, markeerde de belangrijke winnende treffer door de badge op zijn borst te kussen voor de fans. Het voelde, alsof het nodig was, als een symbolisch moment van toewijding”, zo schrijft Liverpool Echo. Volgens de lokale nieuwssite is het nog ‘onduidelijk’ wanneer de club de contractverlenging - waarschijnlijk tot medio 2027 - wereldkundig zal gaan maken. “Maar zijn ontspannen, joviale aard toen hij vrijdagochtend de berichtgeving over de nieuwe verbintenis van zijn teamgenoot Mohamed Salah in zich opnam voor het gigantische tv-scherm van het AXA Training Centre, was een duidelijk signaal dat zijn eigen situatie na maanden van speculatie een einde aan zijn eigen, aangename situatie naderde”, zo klinkt het.

© Imago

‘Van Dijk bezig aan geweldig seizoen’

Dankzij de rake kopbal van de Nederlander zette Liverpool een gigantische stap naar de landstitel. De voorsprong op Arsenal was bij aanvang van het thuisduel met West Ham United al tien punten, maar is na de 2-1 zege dus opgelopen tot dertien punten. Met nog zes wedstrijden te gaan, betekent dit dat Liverpool in de volgende speelronde al kampioen zou kunnen worden. Het kampioenschap is de kroon op het werk van Arne Slot tijdens zijn eerste seizoen in Engeland, maar ook de ultieme beloning voor de sterke prestaties van zijn aanvoerder. Wie na het vertrek van Jürgen Klopp twijfels had of Van Dijk nog wel op zijn plek was op Anfield, zag deze al snel weggenomen worden. Hij speelt een ijzersterk seizoen, zo ziet ook The Athletic.

“Van Dijk deze zomer proberen te vervangen zou voor Liverpool misschien nog wel moeilijker zijn geweest dan een opvolger te vinden voor Salah, die vorige week zijn eigen nieuwe tweejarige contract tekende. Ondanks dat hij in juli 34 wordt, heeft de Nederlander dit seizoen elke minuut van elke wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld… en hij is absoluut geweldig geweest”, zo klinkt het. “De al lang actieve centrale verdediger heeft genoten van een veranderende rol onder Slot, die in zijn eerste jaar als hoofdtrainer aan de slag is gegaan. Hij kreeg meer verantwoordelijkheid om de bal tussen de linies te verdelen. Hij voltooide 63 van zijn 67 passes (94 procent) tegen West Ham en won vier duels. En dan is er nog de waarde van Van Dijks leiderschap, die veel moeilijker te kwantificeren is met data. Hij omarmt alles wat hoort bij het dragen van de aanvoerdersband van Liverpool - op en naast het veld. Hij bepaalt de normen binnen de club en haalt het beste in anderen naar boven.”

‘Emotionele achtbaan’

En dat zal ook de komende twee jaar ongetwijfeld het geval blijven. The Athletic loopt eveneens alvast warm voor de contractverlenging voor de captain. “De badge-kus van Virgil van Dijk vertelt over een liefdesaffaire in Liverpool die nog lang zal voortduren”, zo kopt de site boven het artikel over de Nederlander. De wedstrijd tegen West Ham was ‘een emotionele achtbaan’, zo klinkt het.

“Een paar minuten eerder (voor zijn doelpunt, red.) had Van Dijk zijn hoofd in zijn handen nadat hij door een misverstand onbedoeld een lage voorzet van Aaron Wan-Bissaka tegen Andy Robertson en vervolgens Alisson had afgetikt voor de gelijkmaker. Een onrustig publiek was in de greep van angst tijdens een slordige tweede helft en op dat moment leek West Ham voorbestemd om terug te keren naar Londen met een verdiend punt. Van Dijk veranderde het verhaal echter in de laatste minuut van de reguliere speeltijd op overtuigende wijze door de corner van Alexis Mac Allister binnen te koppen. Nadat hij door zijn teamgenoten was belaagd, klopte Van Dijk voor de Kop op het embleem op zijn shirt en gaf er vervolgens een kus op, tot groot applaus.”

