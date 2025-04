Virgil van Dijk krijgt hoger cijfer dan Arne Slot in Engelse media

is de meest besproken speler van Liverpool na de moeizame 2-1 overwinning op West Ham United. De aanvoerder maakte het winnende doelpunt, vlak nadat hij een negatieve rol vertolkte bij de 1-1 van West Ham.

Liverpool kwam in de achttiende minuut op voorsprong via Luis Díaz. De 1-0 tussenstand bleef staan tot de 86ste minuut, toen Andy Robertson een eigen doelpunt maakte na een misverstand met Van Dijk. Na een fraaie lange bal van Lucas Paquetá verstuurde Aaron Wan-Bissaka een voorzet richting het strafschopgebied. Rond de vijfmeterlijn liepen Robertson en Van Dijk elkaar in de weg. Uiteindelijk werkte Robertson de bal binnen.

Uitgerekend Van Dijk kopte enkele minuten later alsnog het winnende doelpunt voor Liverpool binnen. De routinier knikte raak na een hoekschop van Alexis Mac Allister. Bij het vieren van zijn doelpunt kuste Van Dijk het logo van Liverpool, waarmee hij een grote hint geeft dat zijn toekomst op Anfield ligt.

In de Engelse pers krijgt Van Dijk goede beoordelingen voor zijn optreden. De Liverpool Echo kent hem een 7 toe. “Verdedigend in de eerste helft een paar hachelijke momenten, maar viel positief op met scherpe diagonale passes waarmee hij de defensie van West Ham openbrak. Had het lastig met Bowen en ging in de fout bij de gelijkmaker, maar maakte dat snel goed met een krachtige kopbal die de winnende treffer opleverde.”

'Ging volledig mis tussen Van Dijk en Robertson'

De Daily Mirror stelt dat Van Dijk ‘van schlemiel naar held’ is gegaan. “Virgil van Dijk is dit seizoen een sleutelspeler voor Liverpool, maar bij de gelijkmaker ging het flink mis. De aanvoerder staat normaal gesproken bekend als een sterke communicator, maar dit keer ging het volledig fout tussen hem en Robertson”, zag men. “Misschien voelde de Nederlander daardoor juist de verantwoordelijkheid om het in de slotfase recht te zetten. En dat deed hij: zijn kopbal was krachtig, precies en beslissend – en betekende de genadeklap voor West Ham.”

“Liverpool hoopt nog altijd dat de captain zijn toekomst aan de club verbindt met een nieuw contract. Eén ding is zeker: als aan het eind van het seizoen de hoogtepunten worden verzameld, zit deze kopbal daar ongetwijfeld tussen”, aldus de Daily Mirror.

Een 6,5 voor Arne Slot

Van de Daily Mail krijgt Van Dijk zelfs een 8. “Werd in de eerste helft afgetroefd door Kudus, maar speelde verder een overtuigende wedstrijd. Had bij de gelijkmaker van West Ham meer controle moeten pakken. Leek op weg naar een zeldzaam lage beoordeling, tot hij in de slotfase alsnog de winnende maakte – een cruciale treffer voor Liverpool.” Het is een hoger cijfer dan trainer Arne Slot krijgt toebedeeld: een 6,5. “Hij voerde vier wissels door om zijn ploeg wat nieuwe energie te geven. Het was allerminst de beste wedstrijd van het seizoen, maar uiteindelijk tellen alleen de drie punten.”

