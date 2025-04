Twee minuten na aankondiging Salah klinkt er ook nieuws over het contract van Van Dijk

Het kan niet op voor Liverpool. heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract voor twee seizoenen en de verwachting is dat dit zeer spoedig gaat doen. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagmorgen, vlak na het grote nieuws over Salah, althans. Van Dijk was evenals de Egyptenaar in het bezit van een aflopend contract, maar staat inmiddels op het punt om voor twee jaar bij te tekenen.

Liverpool maakte vrijdagmorgen een einde aan alle geruchten over de toekomst van Salah. De contractsituatie van de aanvaller hield de gemoederen heel lang bezig. Hij was in het bezit van een aflopende verbintenis en leek Liverpool transfervrij te gaan verlaten, maar daarvoor heeft de club dus een stokje kunnen steken. The Reds maakten de contractverlenging van Salah vrijdagochtend wereldkundig. Op de clubsite reppen ze met geen woord over de duur van het nieuwe contract van de Egyptenaar, maar volgens verschillende grote media én Romano heeft hij bijgetekend tot de zomer van 2027.

Artikel gaat verder onder video

En als we diezelfde Romano moeten geloven, staat Van Dijk op het punt om zijn contract eveneens met twee jaar te verlengen. De verdediger is op dit moment nog in het bezit van een aflopende verbintenis, maar nadat Romano eerder deze week al meldde dat een deal aanstaande was, schrijft hij nu dat de partijen overeenstemming hebben bereikt. “Alle details van het contract zijn inmiddels bezegeld, goedgekeurd door de advocaten en VVD zal voor het einde van het seizoen de handtekeningen onder het contract zetten”, zo schrijft de Italiaanse transferexpert. Daarmee komt er een vervolg aan het verblijf van de verdediger op Anfield. Liverpool haalde Van Dijk begin 2018 voor veel geld naar Engeland, waar hij sindsdien is uitgegroeid tot een van de beste verdedigers in de geschiedenis van de Premier League.

LEES OOK: Slot in de bres voor bekritiseerde Van Dijk: 'Als je 50 à 60 wedstrijden speelt...'

Liverpool telde bijna 85 miljoen euro neer voor de komst van Van Dijk, nadat hij ruim twee jaar bij Celtic had gespeeld. Een flink bedrag, maar de Nederlander is het allemaal waard geweest. Met Liverpool werd Van Dijk vooralsnog één keer kampioen van Engeland, won hij eenmaal de Champions League en voegde hij ook de FIFA Club World Cup, UEFA Supercup, FA Cup én League Cup toe aan zijn palmares. Na het vertrek van Jordan Henderson in de zomer van 2023 is Van Dijk bovendien de aanvoerder van The Reds. Hij speelde tot op heden 313 wedstrijden voor de huidige koploper van Engeland (26 doelpunten en dertien assists). Liverpool en Van Dijk stevenen momenteel af op de eerste landstitel sinds 2020. Met nog zeven speelronden voor de boeg, is de voorsprong op Arsenal liefst elf punten.

🚨 Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid until June 2027 very soon, agreement done.



All details of the contract have been sealed, also approved by the laywers and VVD will put pen to paper before end of the season.



Two more years. Salah + Virgil, confirmed. pic.twitter.com/EcWqZn2SMf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2025 He's staying. pic.twitter.com/AnhqQjUg7g — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2025

