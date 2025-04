Slot in de bres voor bekritiseerde Van Dijk: 'Als je 50 à 60 wedstrijden speelt...'

Liverpool-trainer Arne Slot heeft het opgenomen voor zijn aanvoerder . De 33-jarige centrale verdediger werd in de Engelse media bekritiseerd na zijn optreden tegen zowel Everton als Fulham, maar volgens de oefenmeester is het logisch dat de routinier mindere momenten heeft.

Na het treffen met Everton (1-0) waren de tabbloids al onverbiddelijk voor Van Dijk. Everton-spits Beto zou Van Dijk dol hebben gedraaid en in de eerste helft zelfs nachtmerries hebben bezorgd. De kritiek is er na de wedstrijd tegen Fulham niet minder op geworden. "Maar dit was weer een vertoning van kwetsbaarheid bij de 33-jarige", aldus Sky Sports.

"Van Dijk, die normaal gesproken heerst achterin, liet zich te makkelijk aftroeven bij het beslissende doelpunt van Fulham. De bal van de spits was briljant. Van Dijks positionering was dat niet. De titel staat niet op het spel, maar een derde nederlaag in vier wedstrijden in alle competities en defensieve wankelmoedigheid van doorgaans betrouwbare spelers, is reden tot zorg."

De Liverpool Echo is ook kritisch op Van Dijk en geeft de Nederlander een 5 als rapportcijfer. "Schatte een hoge bal verkeerd in waardoor Muniz de derde kon scoren en hij werd onder druk gezet door de voorwaartsen van Fulham en bood weinig weg van het Liverpool-middenveld. Maar na rust was hij weer de oude", klinkt het.

Slot neemt het op voor Van Dijk

Liverpool incasseerde tegen Fulham drie tegendoelpunten binnen een kwartier, maar Slot springt juist in de bres voor Van Dijk. Die het de afgelopen twee wedstrijden lastig had. "Van Dijk is niet de eerste speler die het moeilijk heeft gehad tegen Beto (de spits van Everton van afgelopen woensdag, red.). En ook de aanvallers van Fulham verdienen de credits", aldus de Nederlandse oefenmeester tegenover Sky Sports. "Ik heb nog steeds veel goede dingen gezien van Virgil, maar als je vijftig à zestig wedstrijden in een seizoen speelt, zullen er momenten zijn - zelfs voor hem - die beter hadden gekund."

