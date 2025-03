Fabrizio Romano onthult: Arne Slot heeft grenzeloos vertrouwen in nummer 84

Liverpool heeft een grenzeloos vertrouwen in , zo weet Fabrizio Romano. Door de mogelijke overstap van Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid moet trainer Arne Slot nadenken over de invulling van de rechtsbackpositie volgend seizoen. Bradley, 21 jaar, staat er in dat opzicht goed op.

Als Alexander-Arnold inderdaad naar Real Madrid gaat, is Bradley de enige ‘echte’ rechtsback in de selectie van Liverpool. Naar verluidt heeft Slot al telefoongesprekken gevoerd met Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) over een mogelijke transfer, maar transferjournalist Romano weet dat Liverpool ook vertrouwen heeft in een interne kandidaat.

"Wat betreft de rechtsbackpositie, hoor ik dat Liverpool erg blij is met Conor Bradley. Ze geloven dat hij een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van de club en zien hem als een groot talent”, zegt Romano in de Here We Go-podcast. "Natuurlijk is de vaste rechtsback van Liverpool zijn een heel andere uitdaging, maar ze denken dat hij alles in zich heeft om een sleutelspeler te worden onder Arne Slot.”

Bradley speelde dit seizoen 22 officiële wedstrijden voor Liverpool, waarvan 13 als invaller. In de Champions League stond hij op 29 januari negentig minuten op het veld tegen PSV (3-2 nederlaag). Hij maakte in Eindhoven geen beste indruk – de laatste twee goals van PSV werden bekokstoofd aan zijn kant van het veld, mede door Bradley werd gepasseerd door Joey Veerman en Ismael Saibari. Twee maanden eerder, op 27 november, speelde hij ook mee tegen Real Madrid (2-0 zege). Romano was bij die wedstrijd op Anfield en zag dat het publiek Bradley in de armen heeft gesloten.

'Anfield sluit Bradley in de armen na tackle op Mbappé'

“Op een gegeven moment maakte Bradley een stevige tackle. De reactie van het publiek, de energie in het stadion — dat voelde als het begin van iets bijzonders”, aldus de Italiaanse journalist, die doelt op een succesvolle tackle van Bradley op Kylian Mbappé. "Toen besefte ik dat niet alleen de club, maar ook de fans in hem geloven en hem steunen. We zullen zien wat Liverpool doet op de transfermarkt, maar binnen de club wordt Bradley gezien als de toekomstige rechtsback en ze hebben er alle vertrouwen in dat hij die rol aankan.”

Bradley, die rugnummer 84 draagt bij Liverpool, debuteerde in september 2021 en speelde in totaal vijftig officiële wedstrijden voor de club. In het seizoen 2022/23 werd hij verhuurd aan Bolton Wanderers. De vleugelverdediger, die ook al 23 keer het shirt van Noord-Ierland droeg, werd in zijn ontwikkeling meermaals belemmerd door blessures. Sinds de start van het seizoen 2023/24 miste hij al 47 wedstrijden door diverse kwaaltjes. Momenteel staat hij aan de kant met een hamstringblessure.

