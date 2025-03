Engeland geschokt: Salah doet in de finale iets wat in 391 wedstrijden nog nooit voorkwam

De finale van de EFL Cup verliep teleurstellend voor Mohamed Salah. Niet alleen verloor Liverpool met 1-2 van Newcastle United, ook wist de sterspeler van the Reds geen enkel schot af te vuren of een kans te creëren. Het was een zeldzaam vruchteloos optreden van Salah.

Over het geheel bezien is de Egyptenaar bezig aan een ijzersterk seizoen. Met 32 doelpunten en 22 assists heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan het succes van Liverpool, dat met nog negen wedstrijden te gaan een comfortabele voorsprong van 12 punten heeft in de titelrace van de Premier League. Onder Arne Slot lijkt hij de afgelopen maanden geen moment gas terug te nemen. In het seizoen 2024/25 heeft hij al in elf Premier League-wedstrijden zowel gescoord als een assist gegeven – een prestatie die sinds Lionel Messi in 2014/15 door niemand in de grote vijf Europese competities is geëvenaard.

Bovendien is Salah de eerste speler ooit in de Premier League die meer dan 25 doelpunten en 15 assists in één seizoen heeft geproduceerd. Maar ondanks al die indrukwekkende statistieken kende hij zondag een van zijn minst opvallende wedstrijden in een Liverpool-shirt. Sterker nog, hij raakte de bal slechts 23 keer tegen Newcastle. Via Opta dook nog een opvallende statistiek over zijn optreden op Wembley op.

Het lukte Salah in de finale niet om ook maar één schot te lossen of een kans te creëren in de finale. Linksback Tino Livramento van Newcastle speelde een uitstekende wedstrijd en hij hield de vleugelaanvaller in bedwang. "Voor het eerst in zijn Liverpool-carrière heeft Mohamed Salah geen enkel schot gelost of een kans gecreëerd in een wedstrijd waarin hij 90+ minuten speelde," meldt Opta, dat het optreden van Salah bestempelt als ‘onkarakteristiek’.

Gary Neville: 'Salah nooit zo onzichtbaar'

In al zijn eerdere wedstrijden voor Liverpool was hij dus altijd goed voor minimaal één schot of een gecreëerde kans, indien hij de negentig minuten volmaakte. In totaal heeft Salah 392 wedstrijden op zijn cv bij Liverpool. Sky Sports-commentator Gary Neville kon het optreden van Salah nauwelijks geloven. "Ik heb Mo Salah nog nooit zo onzichtbaar gezien als in deze wedstrijd", zei hij tijdens de wedstrijd. "Hij heeft pas drie keer de bal geraakt, en we zitten al 25 minuten in de tweede helft."

Liverpool-icoon Jamie Carragher had op zijn beurt medelijden met Salah en vond dat hij niet te hard aangepakt moest worden na de 2-1 nederlaag, die tot stand kwam door doelpunten van Dan Burn en Alexander Isak..“Het gebrek aan snelheid in de aanval is overduidelijk", zei Carragher bij Sky Sports. "En ik heb bijna medelijden met Mo Salah. Hij kreeg al kritiek na de twee wedstrijden tegen Paris Saint-Germain, waarin hij het lastig had tegen misschien wel de beste linksback ter wereld, Nuno Mendes. En vandaag was hij ook niet geweldig."

'Liverpool heeft dringend aanvallers nodig'

Carragher voegde toe: "Hij krijgt geen steun van de andere aanvallers. Het is niet meer zoals onder Jürgen Klopp, toen Sadio Mané of Roberto Firmino het team uit de brand konden helpen. De aanvallers die Liverpool nu heeft, zijn goede spelers, maar geen absolute toppers. Ze hebben simpelweg te veel op Salah geleund, dus ik vind niet dat hij nu te veel kritiek moet krijgen. Wat dit eigenlijk aantoont, is dat Liverpool dringend twee aanvallers nodig heeft – niet als bankzitters, maar als volwaardige basisspelers naast Mo Salah, hopelijk volgend seizoen.”