Virgil van Dijk ging heel wat anders doen na pijnlijke uitschakeling tegen PSG

heeft zijn gedachten verzet na de uitschakeling in de Champions League met Liverpool tegen Paris Saint-Germain. De verdediger van The Reds ging donderdag naar een schoolvoorstelling van zijn dochter, die de hoofdrol had van Mrs. Fox in Fantastic Mr Fox.

Liverpool werd dinsdagavond na strafschoppen uitgeschakeld tegen Paris Saint-Germain. Na 210 minuten voetballen over twee wedstrijden stond er een gelijke stand van 1-1 op het scorebord. De Franse grootmacht nam op Anfield de strafschoppen beter dan The Reds, waardoor het doorstootte in het miljardenbal.

Enkele dagen na de nederlaag besloot Van Dijk om zijn hoofd leeg te maken met de voorstelling van zijn dochter. "Ik ben ook een normale vader en man, ik doe graag normale dingen”, aldus de Oranje-international in gesprek met The Guardian. "Hiervoor naar school gaan vind ik dan ook leuk. Sommige kinderen kijken dan op en denken: wat doe jij hier? Maar het belangrijkste in het leven zijn mijn kinderen en het leven van mijn vrouw.”

Nu gaat het vizier op de finale van de League Cup van aanstaande zondag, waarin Newcastle United de tegenstander is. Van Dijk, die aanvoerder is van Liverpool, zou dolgraag voor de derde keer een prijs willen winnen met de Engelse topclub. "We werken er zo hard voor. En vooral in deze beker is het altijd een collectief proces, omdat zoveel spelers deel uitmaken van alle wedstrijden in de reis naar een finale.”

Van Dijk blijft geheimzinnig over toekomst

De kans is groot dat Van Dijk komende zondag aan de aftrap zal staan. "Ik vind het leuk om te spelen en de jongens te leiden, er voor iedereen te zijn. Ik voel die verantwoordelijkheid meer dan ooit, misschien omdat ik langzaam ouder word. Ik voel me goed", stelt de Oranje-international, die nog altijd niet weet of hij komend seizoen bij Liverpool onder contract staat. "We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt."

