Arne Slot heeft duidelijke boodschap voor Virgil van Dijk: 'Wat ik wél weet...'

Arne Slot hoopt ook volgend seizoen een beroep te kunnen doen op . De aanvoerder van Liverpool loopt aan het einde van het seizoen uit zijn contract, zijn trainer benadrukt vrijdag nog maar eens dat Van Dijk wat hem betreft zijn handtekening gaat zetten onder een nieuwe verbintenis.

Slot schuift vrijdagochtend aan bij de persconferentie waarin vooruit wordt geblikt op de finale van de Carabao Cup. Liverpool neemt het komende zondag op Wembley op tegen Newcastle United, Slot kan bij die gelegenheid zijn eerste prijs als trainer van The Reds in ontvangst nemen. Zoals al vrijwel het gehele seizoen het geval is, moet de Nederlander eerst vragen over de contractsituaties van een aantal sterkhouders beantwoorden. Behalve Van Dijk lopen immers ook Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah komende zomer uit hun verbintenis.

"Ik weet ook niet wat er volgend seizoen gaat gebeuren", moet Slot bekennen. "Het enige wat ik weet is dat ik wil dat Virgil hier volgend seizoen nog steeds is. Verder wil ik het hier niet over contracten hebben." Liverpool maakte Van Dijk in de winterstop van het seizoen 2017/18 de op dat moment duurste verdediger ter wereld, toen The Reds maar liefst 85 miljoen euro overmaakten aan Southampton om de verdediger in te lijven. Sindsdien speelde de inmiddels 33-jarige Van Dijk ruim 300 wedstrijden voor de club, waarmee hij in 2019 de Champions League won en een jaar later beslag legde op de landstitel, de eerste voor Liverpool in dertig jaar tijd. Dit seizoen lijkt daar een tweede landstitel bij te gaan komen - Liverpool staat inmiddels vijftien punten 'los' van nummer twee Arsenal, dat wel een wedstrijd minder speelde - en kan zondag dus beslag worden gelegd op de Carabao Cup.

Alexander-Arnold ontbreekt, vraagteken achter Konaté

In de eindstrijd tegen Newcastle United kan Slot geen beroep doen op Alexander-Arnold. "Hij is niet beschikbaar, we moeten zijn situatie nog beoordelen maar we verwachten hem voor het einde van het seizoen nog wel terug", zegt de trainer over zijn rechtsback. Achter de naam van Van Dijks vaste partner in het centrum van de defensie, Ibrahima Konaté, staat nog een vraagteken. "Gisteren hebben de spelers een dag vrij gehad en de dag daarvoor hadden we een hersteltraining (na de Champions League-uitschakeling door Paris Saint-Germain, red.). Ik verwacht dat hij vandaag kan meetrainen, maar we moeten zien hoe hij eraan toe is", aldus Slot.

