'Virgil van Dijk krijgt én overweegt aanbod van meer dan twintig miljoen euro'

heeft een miljoenenaanbod van Al-Hilal in beraad. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde L’Équipe woensdagavond althans. Volgens de Franse sportkrant heeft de huidige nummer twee van Saudi-Arabië de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal een voorstel van meer dan twintig miljoen euro gedaan. Van Dijk, die bij The Reds in het bezit is van een aflopend contract, heeft naar verluidt nog niet gereageerd.

De toekomst van de centrale verdediger houdt de gemoederen al even bezig. Bij Liverpool heeft niet enkel Mohamed Salah een aflopend contract, maar ligt ook aanvoerder Van Dijk op dit moment nog maar een paar maanden vast. De gesprekken tussen Liverpool en Van Dijk over een nieuwe overeenkomst zijn al een tijdje aan de gang, maar witte rook lijkt nog niet aanstaande. De verdediger werd in de tussentijd in verband gebracht met onder meer Real Madrid. De Spaanse grootmacht lijkt echter niet van plan werk te gaan maken van de komst van de kapitein van Liverpool en het Nederlands elftal.

Al-Hilal daarentegen ziet zijn komst wel zitten. De topclub uit Saudi-Arabië haalde de afgelopen jaren al meerdere grote namen naar de Saudi Pro League en zou Van Dijk dus ook willen verleiden tot een overgang naar het Midden-Oosten. De mandekker kan in Saudi Arabië naar verluidt een miljoenensalaris opstrijken. Volgens L’Équipe heeft Al-Hilal hem een voorstel van meer dan twintig miljoen euro gedaan. De Franse sportkrant meldt daarbij dat Van Dijk het aanbod ‘overweegt’, maar nog niet heeft gereageerd. Hij zou ervoor kiezen om zich te focussen op de slotfase van dit seizoen met Liverpool.

Van Dijk spreekt met PSG-leiding

De formatie van coach Arne Slot gaat aan de leiding in eigen land, maar werd dinsdag door Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. Liverpool won de heenwedstrijd in Parijs nog met 0-1, maar PSG maakte de achterstand op Anfield ongedaan. Na de treffer van Ousmane Dembélé vroeg in de eerste helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor strafschoppen uiteindelijk de beslissing moesten brengen. Die namen de Fransen een stuk beter. Liverpool en Van Dijk liggen daardoor uit het kampioenenbal, maar spelen zondag de finale van de League Cup tegen Newcastle United. De verdediger ging na afloop in gesprek met de PSG-leiding, maar hun conversatie zou niet over zijn toekomst zijn gegaan.

