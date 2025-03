Franse krant onthult inhoud van gesprek Van Dijk met PSG-directie

heeft dinsdagavond niet met de directie van Paris Saint-Germain gesproken over zijn toekomst, zo weet het Franse RMC Sport. De beelden van het gesprek van de verdediger met Nasser Al-Khelaïfi en Luis Campos hielden de gemoederen bezig in Engeland, mede door het aflopende contract van Van Dijk. Volgens de krant ging Van Dijk echter het gesprek aan om zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken een week eerder.

Liverpool wist vorige week tegen de verhoudingen in met 0-1 te winnen bij PSG. In de ogen van technisch adviseur Campos hadden de Fransen echter een strafschop verdiend voor een vermeende overtreding van Ibrahima Konaté op Bradley Barcola. “Rode kaart of een penalty!”, foeterde de bestuurder in de rust in de spelerstunnel toen de spelers van zowel PSG als Liverpool van het veld kwamen. Van Dijk rekende echter af met het gemopper van Campos. "Het is geen Ligue 1, bro", beet hij de sportief directeur toe.

Een week later was het PSG dat op Anfield aan het langste eind trok: 0-1. In de daaropvolgende strafschoppenreeks bleken de Fransen beter in het nemen van penalty’s, waardoor de ploeg van Arne Slot werd uitgeschakeld. Na de wedstrijd in Liverpool werd vastgelegd hoe Van Dijk in de catacomben van het stadion in gesprek was met Campos en voorzitter Al-Khelaïfi. Doordat de aanvoerder van Oranje nog altijd over een aflopend contract beschikt, ging in Engeland al snel het gerucht rond dat het drietal sprak over een zomerse overstap.

Dat is volgens RMC Sport totaal niet aan de orde. Volgens de krant is Van Dijk namelijk al lang bevriend met Al-Khelaïfi, waarna ze aan de praat raakten toen ze elkaar tegenkwamen in het stadion. De Liverpool-captain vroeg vervolgens of Campos kon aansluiten bij het gesprek, zodat de verdediger zijn excuses kon aanbieden voor zijn uitspraken van een week eerder. Daarnaast wilde hij duidelijk maken dat PSG niet alleen het beste team is waar hij dit seizoen tegen heeft gespeeld, maar zelfs in de afgelopen drie seizoenen.

