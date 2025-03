Britse media wijzen Slot massaal op één speler, die een 4 krijgt tegen PSG

De Britse media wijzen massaal naar na de uitschakeling van Liverpool tegen Paris Saint-Germain. De Uruguayaan kon in zijn invalbeurt totaal niet overtuigen en miste tot overmaat van ramp ook nog een strafschop in de penaltyreeks. Komende zomer moet Arne Slot daarom koste wat kost een nieuwe spits aan zijn selectie toevoegen.

Na een gestolen zege in Parijs ging Liverpool dinsdag met 0-1 onderuit op Anfield tegen PSG. De ploeg van Slot kreeg de nodige kansen, maar wist deze niet om te zetten in doelpunten, zo ziet The Liverpool Echo. Diogo Jota kwam al ruim drie jaar niet tot scoren in de Champions League en slaagde daar ook dinsdag niet in. “Net als vorige week werd hij in de tweede helft vervangen door Núñez, die direct een goede indruk achterliet”, schrijft de regionale krant. “Het duurde echter niet lang voordat de Uruguayaan uit beeld verdween, tot zijn dure misser in de penaltyreeks.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Dijk na CL-uitschakeling van Liverpool in gesprek met PSG-top

Volgens de krant is het nu duidelijk wat er komende zomer moet gebeuren op de transfermarkt. “Er zijn niet veel duidelijke tekorten in het team van Liverpool dit seizoen, maar het ontbreken van een consistente spits is een duidelijke uitzondering”, klinkt het. “Uitschakeling in de Champions League heeft de nood voor een nieuwe spits in de zomer versneld.”

Nachtmerrie voor Núñez

Ook de BBC richt zich na de uitschakeling van Liverpool tot Núñez. “De supporters van Liverpool stonden, zoals altijd, achter Núñez, maar hij maakte een nachtmerrie mee met een weinig onderscheidend optreden en een gemiste penalty.” De landelijke omroep noemt het wel ‘dapper’ dat de spits een strafschop durfde te nemen. “Maar heel Anfield hield de adem in.” De BBC wil de schuld van de uitschakeling van Liverpool niet volledig aan Núñez toekennen, maar geeft hem wel een vier voor zijn optreden.

LEES OOK: Arne Slot doet verrassende uitspraak na CL-uitschakeling met Liverpool

This is Anfield is een stuk milder voor de aanvaller en beloont hem met een zes voor zijn invalbeurt. “Hij kon niet wachten om betrokken te raken bij het spel, waardoor hij al vroeg meerdere keren buitenspel stond”, klinkt het. “Hoewel Anfield voor hem hoopte, kon hij de trekker niet overhalen. Zijn gemiste penalty doet hem geen gunst en hij leek er volledig kapot van.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Liverpool-ster Mohamed Salah heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport.