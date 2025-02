'Virgil van Dijk kan veelgenoemde nieuwe bestemming nu al uit zijn hoofd zetten'

wordt regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, maar de centrale verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal maakt geen deel uit van de zomerse transferplannen van de Koninklijke. Dat meldt Marca maandag althans.

Van Dijk is ook dit seizoen een onomstreden kracht bij Liverpool, maar het is inmiddels al tijden de vraag of hij ook na de zomer nog te bewonderen is op Anfield. De aanvoerder van zowel Liverpool als het Nederlands elftal is in het bezit van een aflopend contract. Beide partijen zouden graag langer met elkaar door willen gaan, maar witte rook hangt vooralsnog niet in de lucht. De toekomst van de verdediger blijft dus onderwerp van gesprek. Afgelopen weekeinde werd Van Dijk opnieuw gelinkt aan Real Madrid. Dat gebeurde ook al in december, toen Marca schreef dat de Nederlander een ‘serieuze optie’ was voor de Spaanse grootmacht.

Een paar weken later meldde Relevo dat Van Dijk zelfs was aangeboden bij Real Madrid, maar dat de regerend winnaar van de Champions League niet op het aanbod was ingegaan. Volgens Marca is er niets veranderd aan de houding van Real Madrid, dat de komende maanden geen werk zal gaan maken van de komst van de Oranje-international. “Het is niet de eerste keer dat het dit seizoen gebeurt. De reactie op de vraag of het gerucht als nieuws kan worden beschouwd, is helemaal niet veranderd. Toen Van Dijks nam in november aan Real Madrid werd gekoppeld, zei de club al snel dat de Nederlandse centrale verdediger geen deel uitmaakte van de toekomstplannen voor het team”, zo klinkt het.

De personele problemen in de achterhoede van Real Madrid brengen daar dus geen verandering in. Carlo Ancelotti moet dit seizoen regelmatig puzzelen in zijn defensie. Zo stond David Alaba lang aan de kant met een zware blessure en is ook Éder Militão al een lange tijd uit de roulatie. Daardoor maakte middenvelder Aurélien Tchouaméni de afgelopen tijd regelmatig zijn opwachting als centrale verdediger en komt ook jeugdspeler Raúl Asencio dit seizoen veel aan spelen toe. “Het is waar dat het optreden van Asencio en andere spelers uit het jeugdteam - terwijl ze wachten op het herstel van Joan Martínez - het beeld en de schets van de behoeften van Real Madrid voor volgend seizoen verandert. Momenteel ligt alles onder observatie, maar het lijkt er niet op dat veel geld uitgeven aan een verdediger op dit moment een prioriteit is, al zal een definitief besluit afhangen van hoe Alaba zich herstelt en hoe Militão zich aanpast na twee knieoperaties.”

