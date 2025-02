Virgil van Dijk stuurt videoboodschap naar Nederlandse club: opvallende doelpuntenvieringen verklaard

De selectie van FC Groningen is zaterdagavond opgepept door een motivatievideo van . Geïnspireerd door de woorden van de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal boekte De Trots van het Noorden een 1-3 uitzege op Willem II. Zowel het tweede als het derde Groningse doelpunt in Tilburg werd gevierd in de stijl van Van Dijk.

Van Dijk heeft een verleden bij beide Eredivisieclubs. De verdediger, geboren in Breda, speelde in de jeugdopleiding van Willem II totdat hij in 2010 verkaste naar FC Groningen. In de Euroborg brak hij vervolgens door en legde hij de basis voor zijn indrukwekkende carrière, die hem via Celtic en Southampton in 2018 een toptransfer naar Liverpool opleverde. Met die club won hij onder meer de Champions League en werd hij eenmaal landskampioen, dit seizoen liggen The Reds vooralsnog op koers om beide prijzen opnieuw in de wacht te slepen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Groningen stijgt dankzij magnifiek halfuur zeven (!) plaatsen in de Eredivisie

Of het door de videoboodschap van Van Dijk komt is natuurlijk niet te bewijzen, maar FC Groningen schoot in Tilburg uit de startblokken. Na amper twintig minuten spelen stond het al 0-3 in het voordeel van de ploeg van Dick Lukkien. Zowel de 0-2 van de voet van Stije Resink als de 0-3 van Tika de Jonge werd gevierd met de bekende celebration van Van Dijk, met de hand onder de kin. De Jonge stond na afloop van de 1-3 zege voor de camera's van ESPN. "Ik denk dat iedereen wel gezien heeft hoe we juichten allemaal. En ik denk dat iedereen wel weet wie er zo juicht...", lacht de middenvelder. "Er is iemand die ons een paar goeie woorden heeft meegegeven voor de wedstrijd, dus die was voor hem. Een mooie manier van juichen, toch?", aldus De Jonge. "Het heeft wel geholpen, blijkbaar."

LEES OOK: Virgil van Dijk geeft Everton keiharde trap na

Juichen als Virgil! 🟢⚪️



De selectie kreeg een motivatievideo van @VirgilvDijk te zien in de wedstrijdbespreking, en zo geschiedde 😍#WILGRO pic.twitter.com/49YY1m7622 — FC Groningen (@fcgroningen) February 15, 2025

Etienne Vaessen sneert op Instagram naar Willem II-supporters

FC Groningen-doelman Etienne Vaessen kon het na afloop van de zege in Tilburg niet laten om de thuissupporters nog even een trap na te geven op Instagram. De keeper, die wederom tot de uitblinkers behoorde, deelt een story van het officiële Eredivisie-account waarop hij zelf juichend te zien is. "Kingside kinderdisco", schrijft de geboren Brabander daar onder.

© Imago/@e.vaessen - Instagram/Realtimes

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derde Champions League-ticket in gevaar: Nederlandse clubs moeten aan de bak in coëfficiëntenstrijd

Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden.