FC Groningen stijgt dankzij magnifiek halfuur zeven (!) plaatsen in de Eredivisie

FC Groningen heeft drie hele belangrijke punten gepakt in de jacht op handhaving in het huidige Eredivisie-seizoen. In het Koning Willem II Stadion won de FC van de gelijknamige ploeg. FC Groningen schoot werkelijk uit de startblokken, want na net iets meer dan twintig minuten stond het al 0-3 voor de Noorderlingen.

De wedstrijd tussen Willem II en FC Groningen was de afsluiter van de zaterdagavond, op een dag die al een mooie voetbaldag was voor de neutrale liefhebber. PSV – FC Utrecht eindigde eerder op de dag in een 2-2 gelijkspel, en even later hield NAC Breda knap stand tegen Feyenoord, dat in de eerste Eredivisie-wedstrijd onder Bosschaart punten morste. Het gaat misschien wat te ver om dit duel een degradatiekraker te noemen, maar beide ploegen bevinden zich in de onderste regionen van de ranglijst. Groningen, Heracles, PEC Zwolle, Willem II en NEC Nijmegen stonden voorafgaand aan het duel op zaterdagavond allemaal op 24 punten, dus het beloofde een spannende strijd te worden.

In de achtste minuut was het al raak voor de bezoekers. Nadat Tirpan een enorme afzwaaier produceerde, was de eerste kans voor Groningen meteen raak. Tirpan haalde het schot van Valente nog van de lijn, maar Kwakman kon vervolgens simpel binnenschieten. Niet veel later, in de zeventiende minuut, kwam de score zelfs op 0-2 voor Groningen te staan. Stije Resink kwam vogelvrij te staan in het strafschopgebied en kon de bal zo in de lange hoek schuiven. In de 21ste minuut werd het zelfs 0-3 voor Groningen. Tika de Jonge kreeg de bal voor zijn voeten op de rand van het zestienmetergebied en besloot verwoestend uit te halen. De bal belandde in de linkeronderhoek. Zo stond het halverwege de eerste helft al 0-3 voor de bezoekers.

In de 50ste minuut zette Willem II een eerste stap richting een comeback in het eigen stadion. Jesse Bosch schoot namelijk hard binnen. Hij raakte de bal met de wreef en schoot deze in de lange hoek, via de binnenkant van de paal. Ondanks dat er nog genoeg tijd was voor de Tilburgers om de aansluitingstreffer te maken, lukte het maar niet. Het ging als een nachtkaars uit voor de Brabanders, die op eigen veld met 1-3 verloren.