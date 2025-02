Virgil van Dijk geeft Everton keiharde trap na

Liverpool-aanvoerder heeft na afloop van de Merseyside Derby een keiharde sneer uitgedeeld aan Everton. Volgens de Nederlandse captain van The Reds was deze wedstrijd voor de thuisploeg als een bekerfinale. Verder had Van Dijk geen goed woord over voor het gedrag van de tegenstander.

Voor de camera van TNT Sports vat Van Dijk de laatste Merseyside Derby tussen Everton en Liverpool op Goodison Park samen als 'intens'. "Veel duels, natuurlijk. Ik vind het teleurstellend om de wedstrijd zo door onze vingers te zien glippen. Het was in de laatste seconden, misschien zelfs toen de blessuretijd er al op zat… Het is wat het is. Het is moeilijk om te accepteren, vooral de manier waarop. Door de manier waarop het duel eindigde, voelt dit een beetje als een verliespartij.”

Artikel gaat verder onder video

"Als ze tegen ons spelen, is Everton altijd erg direct. Ze vechten voor de eerste en tweede bal. Voor hun is deze wedstrijd de bekerfinale”, sneert de Liverpool-aanvoerder naar Everton. "Ze zullen alles doen om het ons moeilijk te maken om ons proberen te verslaan. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Nu scoren ze heel laat. Voor hen is dat mooi, maar voor ons is dat een klap.”

LEES OOK: Liverpool staat bijzondere trainerssituatie te wachten na rode kaarten voor Slot en Hulshoff

Merseyside Derby ontaard in massale knokpartij

Na afloop van de derby werd het nog even flink onvriendelijk op het veld. Zo vlogen de spelers elkaar in de haren na de late gelijkmaker van James Tarkowski. Oliver was genoodzaakt om vier rode kaarten uit te delen. Abdoulaye Doucouré (Everton) en Curtis Jones (Liverpool) kregen hun tweede gele kaart, terwijl Arne Slot en zijn assistent Sipke Hulshoff een directe rode prent ontvingen. De beide Nederlanders hadden niets met het opstootje te maken, maar hadden een aanvaring met de arbitrage.

LEES OOK: Rode kaart voor Arne Slot na massale knokpartij bij Everton - Liverpool

"Het was een hele grote provocatie van één bepaalde speler", verklaart Van Dijk na afloop hoe de vlam in de pan sloeg bij de derby. "We zagen het allemaal gebeuren en hebben gereageerd als team. Je weet wat er tegenwoordig gebeurt, dan wordt het één groot gevecht. In zo'n situatie is het niet aan mij om daarmee om te gaan, maar aan de scheidsrechter. Al vraag ik me af of hij vandaag alles helemaal onder controle had."

Of Van Dijk als aanvoerder het opstootje had moeten voorkomen? "In zo'n situatie is het niet aan mij om daarmee om te gaan, maar aan de scheidsrechter. Al vraag ik me af of hij vandaag alles helemaal onder controle had", besluit Van Dijk. Oliver deelde tijdens de wedstrijd Everton - Liverpool dertien kaarten uit, waaronder vier rode prenten.

"We all know this is their cup final."



Virgil van Dijk reacts to Liverpool's draw at Goodison Park 🗣



🎙 @JulesBreach | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/NMM1fLRNk7 — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 12, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot stuurt scout naar Ajax, interesse Arsenal koelt af

Scouts van Chelsea en Liverpool waren vorige week donderdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray.