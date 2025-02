Rode kaart voor Arne Slot na massale knokpartij bij Everton - Liverpool

Arne Slot heeft zijn ploeg Liverpool op woensdagavond niet naar een overwinning tegen stadsgenoot Everton geleid. Sterker nog, de Nederlandse trainer kreeg de rode prent. Op Goodison Park, het iconische stadion van The Toffees, eindigde de beladen wedstrijd in een gelijkspel, na een treffer in de 98ste minuut. Virgil van Dijk en zijn teamgenoten hadden het bijzonder lastig in het stadion op slechts 900 meter van Anfield. De speciale derby eindigde in een 2-2 gelijkspel na een bizarre wedstrijd.

Op woensdagavond stond de 245e Merseyside-derby op het programma, waarin Everton en Liverpool elkaar troffen in Goodison Park. Deze editie was extra bijzonder, aangezien het de laatste keer was dat de stadsrivalen elkaar ontmoetten in dit historische stadion voordat Everton verhuist naar het nieuwe Bramley-Moore Dock Stadium. Everton beleeft momenteel een seizoen met wisselende resultaten. Na een reeks teleurstellende wedstrijden boekten de 'Toffees' recentelijk een overtuigende 4-0 overwinning op Wolverhampton Wanderers. De ontmoeting tussen de buren stond oorspronkelijk gepland voor begin december, maar vanwege slechte weersomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk werd de wedstrijd verplaatst.

Onder leiding van de teruggekeerde manager David Moyes hoopte Everton de goede lijn door te trekken en de fans een passend afscheid van Goodison Park te geven met een overwinning op de aartsrivaal. Liverpool daarentegen verkeert in uitstekende vorm. De ploeg van trainer Arne Slot voert de Premier League aan en heeft dit seizoen al meerdere indrukwekkende zeges behaald. Ondanks een recente teleurstelling in de FA Cup, waarin onverwacht werd verloren van Plymouth Argyle, blijft Liverpool vastberaden om zijn dominante positie in de competitie te behouden. Slot benadrukte het belang van het beheersen van de emoties die gepaard gaan met deze beladen derby, zeker gezien het historische karakter van deze ontmoeting.

In de eerste helft van de Merseyside-derby op Goodison Park opende Everton de score in de 11e minuut. Liverpool reageerde snel en maakte in de 16e minuut gelijk. Beide teams kregen te maken met blessures en gele kaarten, waaronder voor Mohamed Salah en Ndiaye. Laatstgenoemde kon niet verder en moest halverwege de eerste helft gewisseld worden. Everton, onder leiding van David Moyes, bood sterke weerstand, terwijl Liverpool het meeste balbezit had. De eerste helft eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het werd voor rust een harde wedstrijd, want er waren voor de pauze al vijf gele kaarten uitgedeeld.

De tweede helft begon niet bijzonder spannend. Rond de zestigste minuut werden Ryan Gravenberch en Conor Bradley gewisseld voor Trent Alexander-Arnold en Curtis Jones. Zij moesten voor meer kwaliteit op het veld zorgen. Jones pakte echter al na vier minuten een gele kaart voor een forse overtreding. Everton kreeg steeds meer kansen, maar in de 73e minuut sloeg Mohamed Salah, uit het niets eigenlijk, toe. Hij schoot een rebound hard achter Pickford, waardoor de uitploeg – tamelijk onverdiend – op voorsprong kwam. Na de voorsprong van Liverpool kwamen er weinig kansen vanuit Everton. Salah schoot namens Liverpool nog op goal, maar Pickford redde stijlvol.

In de 98ste minuut kwam de bal voor de poten van Tarkowski, die werkelijk snoeihard achter Alisson schoot. Waanzinnige vreugde op Goodison Park, waar Everton in de slotseconde op gelijke hoogte kwam met de stadsrivaal. Na de wedstrijd kwam er nog een enorme vechtpartij. Doucouré, maar ook Arne Slot kreeg een rode kaart na de discussies op het veld. Het begon met Jones en Pickford maar op een gegeven moment was iedereen betrokken. Ook de Nederlandse trainer. Jones kreeg ook nog de rode prent, hij pakte, net als Doucouré, tweemaal geel.