Afscheid van een historisch stadion: Goodison Park wordt gesloopt en verdwijnt

Everton is bezig aan de laatste maanden in het historische Goodison Park. Komende zomer wordt het onderkomen van The Toffees gesloopt en gaat Everton in een nieuw tijdperk in. Dat nieuwe tijdperk gaat in augustus van start in het ultramoderne Everton Stadium, gelegen aan de rivier de Mersey. Een groter contrast met Goodison Park is er niet. Het betekent dat er een afscheid aanstaande is van een stadion, dat het hart en ziel van Everton vertegenwoordigt. FCUpdate.nl nam een kijkje in de thuisbasis van Everton.

Goodison Park, gebouwd in 1892, kent een rijke geschiedenis. Het stadion is getuige geweest van grote successen van Everton. De club vierde acht van de negen landskampioenschappen op Goodison Park. De eerste titel werd nog op het terrein van huidige stadsrivaal Liverpool behaald. Het laatste succes dateert van 1995, toen de FA Cup werd gewonnen. Everton maakte hoogtepunten mee op Goodison Park, maar ook dieptepunten.

Hoogte- en dieptepunten

Een van die dieptepunten is het overlijden van Dixie Dean, een Engelse legende en het boegbeeld van Everton. Hij maakte in het shirt van The Toffees maar liefst 383 doelpunten in 433 wedstrijden. Het moment dat Dean na een lang ziekbed als supporter op Goodison Park de Merseyside derby van 1980 bijwoonde en daar het leven verloor, blijft voor velen het dieptepunt in de geschiedenis van het stadion. Middels een standbeeld wordt zijn nalatenschap voor altijd geëerd door Everton.



Zie hieronder het standbeeld van Dixie Dean, voor de hoofdingang van Goodison Park:

© Imago

Het vertrek uit Goodison Park is gezien de historische momenten in het stadion dan ook niet zomaar een verhuizing. Het is het einde van een tijdperk waarin de club werd gevormd door meer dan 130 jaar traditie en geschiedenis in dit iconische stadion. De voetbaltempel, gebouwd in 1892, ademt de charme die past bij een traditioneel voetbalstadion. Door de decennia heen heeft Goodison Park zich aangepast aan eisen die in het hedendaagse voetbal gesteld worden, maar het unieke nostalgische karakter is nooit verloren gegaan.

De charme van Goodison Park

Wat Goodison Park zo authentiek maakt, is niet alleen de tribunes en de historische kracht, maar ook de beroemde spelerstunnel. Het is een van de smalste in Engeland, waar de 22 spelers bijna schouder aan schouder het veld betreden. Het is een spelerstunnel die het huidige stadion van Everton perfect omschrijft.

Zie hieronder een foto, waarop te zien is dat de scheidsrechter van moeite heeft om de aanvoerders van Everton en Manchester United te passeren in de smalle spelerstunnel:

© Sky Sports

Het nieuwe Everton Stadium, gelegen aan de oevers van de Mersey, zal een stuk luxueuzer en moderner zijn. De sfeer van Goodison Park is echter moeilijk te repliceren. Het is een van de uitdagingen waarvoor de club staat. Everton wil met het nieuwe stadion een hypermoderne voetbaltempel bieden die voldoet aan alle hedendaagse verwachtingen van voetbalsupporters. Maar de uitdaging is groot, want hoe behoudt de club de kenmerkende sfeer van Goodison Park in een groter en moderner stadion? Everton heeft om een goede sfeer te creëren een enorme tribune, die is gebaseerd op de beroemde Gelbe Wand van Borussia Dortmund, gebouwd. Het Everton Stadium biedt daarnaast volop faciliteiten die op geen enkele manier te vergelijken zijn met Goodison Park. Toch zal het nodig zijn om de ziel van Goodison Park te behouden in een volledig nieuwe omgeving.



Bekijk hier hoe het Everton Stadium er van binnen en buiten uitziet:

Fresh shots just landed 🤩📸 pic.twitter.com/B1JrRfh0zs — Everton Stadium (@EvertonStadium) January 23, 2025

Geografische verandering

Wat het vertrek uit Goodison Park nog pijnlijker maakt voor de supporters, is dat het de club verder verwijdert van zijn roots in Walton. De arbeiderswijk en de supporters zijn door de jaren heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De nieuwe locatie, dicht bij de toeristische en zakelijke infrastructuur van de stad, laat het warme, lokale gevoel dat het stadion voor jaren opbouwde, verdwijnen. Het is voor Everton een grote geografische verandering, die ook betekent dat Everton zijn unieke nabijheid tot Liverpool FC verliest. Jarenlang waren Goodison Park en Anfield slechts een korte wandeling van elkaar verwijderd. Maar nu, door de verhuizing naar de waterkant, zal Everton niet langer op steenworp afstand van hun aartsrivalen spelen.

Zie hieronder Goodison Park, gelegen in de wijk Walton. Op de achtergrond is de thuisbasis van Liverpool FC zichtbaar:

© Screenshot/Mister Drone UK

De grootste wedstrijd die voor Everton nog volgt in Goodison Park staat dit seizoen op 12 februari op het programma. Het is de allerlaatste Merseyside derby in Goodison Park. Het duel, dat altijd al zeer beladen is, krijgt daarmee nog een extra laag van betekenis. Everton wil niets liever dan het tijdperk in Goodison Park afsluiten met een overwinning in de Merseyside derby. Dat de ploeg van David Moyes dan van goede huizen moet komen tegen de succesformatie van Arne Slot, is duidelijk gezien het grote verschil tussen de twee clubs op de ranglijst.