Liverpool staat bijzondere trainerssituatie te wachten na rode kaarten voor Slot en Hulshoff

Liverpool staat voor een heel bijzondere trainerssituatie voor het Premier League-duel met Wolverhampton Wanderers. The Reds zagen trainer Arne Slot en assistent-trainer Sipke Hulshoff de rode kaart krijgen na de beladen Merseyside Derby tussen Everton en Liverpool. Daardoor lonkt mogelijk een debuut voor John Heitinga als trainer in de Premier League.

Het was woensdagavond de laatste Merseyside Derby tussen beide ploegen op Goodison Park. Het iconische stadion van The Toffees wordt na dit seizoen namelijk ingeruild voor het nieuwe Bramley-Moore Dock Stadium. Na een hectische slotfase, waarbij de thuisploeg na 98 minuten gelijkmaakte via James Tarkowski, liepen de emoties hoog op.

In dat tumult was scheidsrechter Michael Oliver genoodzaakt om vier rode kaarten uit te delen. Onder meer Slot en Hulshoff kregen de rode prent gepresenteerd van de Engelse arbiter, maar ook Abdoulaye Doucouré en Curtis Jones (allebei tweede geel). Het is onduidelijk wat Slot precies heeft gedaan, wel stond de oefenmeester naar afloop op het veld om verhaal te halen bij Oliver. Dit gesprek ging mogelijk over de blessuretijd. Zo werd er vijf minuten extra tijd toegevoegd aan het duel, terwijl de gelijkmaker van Tarkowski na 98 minuten spelen viel.

In de studio van Viaplay was er verbazing over de rode kaart voor Hulshoff. "Je zag Hulshoff ook boos naar de scheidsrechter lopen, wat we ook niet vaak zien", aldus analist Simon Cziommer. "We kennen Hulshoff een beetje in de loop der jaren. Dat is zeer aimabel, rustgevend en fatsoenlijk mens, maar hij was ook furieus", vult presentator Bart Nolles hem aan.

Door de rode kaarten van zowel Slot als Hulshoff was er behalve Virgil van Dijk niemand die namens Liverpool de media te woord stond. Volgens de reglementen in de Premier League mogen weggestuurde spelers en stafleden na afloop van een wedstrijd niet voor de media verschijnen. Daarnaast heeft het wegsturen van het Nederlandse duo nog verdere consequenties voor de koploper van de Premier League.

Slot en Hulshoff zijn namelijk geschorst voor het thuisduel van Liverpool met Wolverhampton Wanderers, waardoor het betekent dat, normaliter, John Heitinga zaterdag langs de lijn zal staan op Anfield. Daarmee lonkt een debuut als trainer in de Premier League voor de voormalig oefenmeester van Ajax.

