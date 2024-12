'Real Madrid in de markt voor eerste Nederlandse speler sinds 2012'

zou nog één toptransfer kunnen maken. Volgens Marca geldt de aanvoerder van Liverpool als een serieuze optie voor Real Madrid, dat komende zomer wellicht op zoek gaat naar versterking voor de achterhoede.

De blessures in de verdediging zijn dit seizoen een groot probleem geworden voor Carlo Ancelotti. Op dit moment kan de oefenmeester geen beroep doen op Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba en Ferland Mendy. Twee van hen – Militão en Alaba - spelen centraal achterin, en dat is precies waar Real Madrid op korte termijn de grootste problemen voorziet.

Militão is de rest van het seizoen uitgeschakeld door een gescheurde voorste kruisband, dezelfde blessure die Alaba opliep. Mogelijk keert de Oostenrijker in januari terug, maar hij heeft sinds zijn komst in 2021 al 41 procent van de wedstrijden van Real Madrid moeten missen en is dus niet bepaald een betrouwbare kracht gebleken waar de club op kan bouwen.

Real Madrid moest tijdelijk een beroep doen op spelers uit de jeugdopleiding om de crisis het hoofd te bieden. Toch wordt niet uitgesloten dat de Koninklijke tijdens de komende transferzomer op zoek gaat naar een structurele oplossing door een nieuwe centrale verdediger aan te trekken.

Van Dijk gevraagd naar Real Madrid

Een van de opties die voorzitter Florentino Pérez momenteel overweegt, is Van Dijk. De verdediger heeft een aflopend contract bij Liverpool en de onderhandelingen over een verlenging daarvan verlopen nog niet voorspoedig. Een paar weken geleden werd hij door een Spaanse journalist nog naar Real Madrid gevraagd.

Toen de journalist hem vroeg naar de behoefte aan verdedigers bij Real Madrid, antwoordde hij: "Maar Antonio Rüdiger is er al..." Toen Van Dijk daarna werd gevraagd naar een mogelijke transfer naar Madrid in de zomer, hield hij zich op de vlakte: "Ik focus me nu alleen op Manchester City", verwees hij naar de Premier League-wedstrijd tegen de regerend landskampioen die enkele dagen later op Anfield werd gespeeld (2-0 voor Liverpool).

Real Madrid incasseert veel doelpunten

De defensieve zorgen bij Real Madrid zijn serieus. De club heeft dit seizoen in elke Champions League-wedstrijd een tegendoelpunt gekregen, in totaal al elf. Dat is na Feyenoord (15 tegengoals) het hoogste aantal van de 23 best presterende clubs. Liverpool daarentegen, met Van Dijk als verdedigende steunpilaar, heeft slechts één doelpunt geïncasseerd in zes wedstrijden, gemaakt door AC Milan in september.

Volgens Marca voelt Van Dijk zich op dit moment ‘prettig’ in Liverpool en lijkt een overstap naar het Santiago Bernabéu ‘ingewikkeld’. “Toch zal men in Madrid de situatie nauwlettend in de gaten houden, mocht er iets veranderen dat hem dichter bij een samenwerking met Antonio Rüdiger brengt. Zo’n duo in het hart van de verdediging zou het droomteam compleet maken”, klinkt het. Van Dijk zou de eerste Nederlander worden bij Real Madrid sinds 2012, toen Royston Drenthe vertrok.

