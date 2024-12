Virgil van Dijk in Wereldelftal van het Jaar, één Nederlander valt af

is opgenomen in het FIFPRO Men’s World 11. De Nederlandse verdediger behoort daarmee tot het beste elftal van het afgelopen voetbalseizoen. Jeremie Frimpong, de andere Nederlander die was geselecteerd, valt buiten de boot.

Meer dan 21.000 voetballers uit zeventig verschillende landen stelden hun elftal van het jaar samen. Op 2 december maakte de organisatie bekend welke 26 spelers de meeste stemmen hadden ontvangen. In feite was de uitslag al bekend, maar die werd vandaag (9 december) pas geopenbaard. Bij het stemmen mochten prestaties van 21 augustus 2023 tot 14 juli 2024 in acht worden genomen. Alleen spelers die minstens dertig officiële wedstrijden hebben gespeeld kwamen in aanmerking.

Van Dijk is één van de elf spelers die in aanmerking komen voor het FIFPRO Men’s World 11. De verdediger eindigde met Liverpool op de derde plek in de Premier League en won de EFL Cup. In de Europa League werd Liverpool uitgeschakeld in de kwartfinale. Van Dijk concurreerde met Dani Carvajal (Real Madrid), Rúben Dias (Manchester City), Frimpong (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (Real Madrid), William Saliba (Arsenal) en Kyle Walker (Manchester City) om een plekje in de defensie. Rüdiger en Carvajal kregen naast Van Dijk de meeste stemmen. Op doel staat Ederson van Manchester City.

De aanvoerder van het Nederlands elftal stond in 2019, 2020 en 2022 ook al in het sterrenteam. Afgelopen seizoen stond Van Dijk wél op de shortlist, maar kreeg hij uiteindelijk te weinig stemmen voor een plekje in het team.

Middenvelders in aanvallers in Wereldelftal van het Jaar

Het middenveld bestaat uit vier spelers: Kevin de Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid) en Jude Bellingham (Real Madrid). Phil Foden (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid) Jamal Musiala (Bayern München) en Federico Valverde (Real Madrid) vallen hierdoor buiten de boot.

In de voorhoede is er plek voor Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid) en Erling Haaland (Manchester City). Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Lionel Messi (Inter Miami) kwamen in aanmerking voor een uitverkiezing, maar hebben onvoldoende stemmen weten te krijgen. Harry Kane (Bayern München), Cole Palmer (Manchester City/Chelsea) en Lamine Yamal (Barcelona) hebben het uiteindelijke wereldelftal eveneens niet gehaald.

