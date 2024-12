Voetballers stemmen massaal op Virgil van Dijk en Jeremie Frimpong voor prachtige uitverkiezing

en zijn genomineerd voor een plek in de FIFPro Men’s World 11. De twee Nederlandse verdedigers behoren tot de 26 spelers die kans maken op een plek in het denkbeeldige wereldelftal van het afgelopen seizoen. Ze hebben hun uitverkiezing te danken aan de stemmen van collega-voetballers.

Meer dan 21.000 voetballers uit zeventig verschillende landen hebben hun elftal van het jaar samengesteld. In feite is dus ook de uitslag al bekend voor de organisatie, maar om het spannend te houden zijn eerst de 26 spelers bekendgemaakt op wie het vaakst is gestemd. Bij het stemmen mochten prestaties van 21 augustus 2023 tot 14 juli 2024 in acht worden genomen. Alleen spelers die minstens dertig officiële wedstrijden hebben gespeeld kwamen in aanmerking.

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk (Liverpool) en Frimpong (Bayer Leverkusen), allebei tevens internationals van het Nederlands elftal, concurreren met verdedigers Dani Carvajal, Rúben Dias, Antonio Rüdiger, William Saliba en Kyle Walker.

Uiteindelijk zal het elftal bestaan uit in ieder geval de keeper met de meeste stemmen, de drie verdedigers met de meeste stemmen, de drie middenvelders met de meeste stemmen en de drie aanvallers met de meeste stemmen. De elfde plek in het elftal is voor de resterende veldspeler die de meeste stemmen ontving. Volgende week maandag om 14.00 uur wordt het elftal bekendgemaakt.

Genomineerden FIFPro Men’s World 11

Doelmannen

Ederson (Manchester City, Brazilië)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentinië)

Manuel Neuer (Bayern München, Duitsland)

Verdedigers

Dani Carvajal (Real Madrid, Spanje)

Rúben Dias (Manchester City, Portugal)

Virgil van Dijk (Liverpool, Nederland)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, Nederland)

Antonio Rüdiger (Real Madrid, Duitsland)

William Saliba (Arsenal, Frankrijk)

Kyle Walker (Manchester City, Engeland)

Middenvelders

Jude Bellingham (Real Madrid, Engeland)

Kevin De Bruyne (Manchester City, België)

Phil Foden (Manchester City, Engeland)

Toni Kroos (Real Madrid, Duitsland)

Luka Modric (Real Madrid, Kroatië)

Jamal Musiala (Bayern München, Duitsland)

Rodri (Manchester City, Spanje)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Aanvallers

Erling Haaland (Manchester City, Noorwegen)

Harry Kane (Bayern München, Engeland)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid, Frankrijk)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentinië)

Cole Palmer (Manchester City/Chelsea, Engeland)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brazilië)

Lamine Yamal (Barcelona, Spanje)