‘Liverpool voldoet niet aan verwachtingen Van Dijk’

Liverpool heeft onlangs een aanbieding voor een nieuw contract gedaan, zo weet The Athletic. Daarmee voldeed de club echter niet aan de verwachtingen van de aanvoerder en vooralsnog hebben de partijen nog geen doorbraak kunnen vinden.

Van Dijk is naast Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold een van de dragende spelers van Liverpool die na het huidige seizoen uit zijn contract loopt. De Nederlander is ook dit seizoen weer een belangrijke schakel in het elftal van Arne Slot, waardoor Liverpool zijn verbintenis graag verlengen. Daar zijn de partijen ook al wat langer over in gesprek.

Volgens The Athletic heeft Van Dijk onlangs een openingsbod voor een nieuw contract ontvangen, zodat de verdediger ook komend seizoen op Anfield te bewonderen zou zijn. Met de aanbieding voldoet Liverpool echter helemaal niet aan de verwachtingen van de aanvoerder. Tot dusver gelden zowel de lengte als het geboden salaris als heikele punten in de onderhandelingen en is er op die gebieden nog geen doorbraak gevonden.

Salah en Alexander-Arnold

Eerder op woensdag kwam naar buiten dat Liverpool naast een deal met Van Dijk ook hoopt binnenkort met Salah tot een akkoord te komen. Ook met Alexander-Arnold zijn de gesprekken momenteel gaande, maar de rechtsback zou ook dicht bij een vertrek naar Real Madrid zijn. Slot zou Jeremie Frimpong op het oog hebben om het jeugdproduct van Liverpool te vervangen.

