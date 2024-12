Arne Slot verslaat Pep Guardiola en spreekt hem met deze vier woorden toe

Arne Slot leverde zondag op Anfield een fraaie prestatie door Manchester City te verslaan. Daarmee versloeg de coach uit Bergentheim Pep Guardiola, die Slot als trainer enorm hoog heeft zitten. De bewondering voor Manchester City zou Slot na afloop ook persoonlijk hebben uitgesproken naar Guardiola.

Na een aantal moeizame weken en een extreem pijnlijk gelijkspel in de Champions League tegen Feyenoord (3-3), ging Manchester City niet met al te veel zelfvertrouwen naar Liverpool toe. Op Anfield werd de formatie van Guardiola in het eerste bedrijf weggespeeld door het team van Slot. Liverpool verzuimde de magere score van 1-0 uit te breiden, maar wist de wedstrijd in de tweede helft te beslissen. Na het laatste fluitsignaal ontstond vervolgens een moment tussen de trainers van de twee elftallen.

Mikos Gouka, Feyenoord-watcher voor het Algemeen Dagblad, schrijft woensdag in de krant op wat Slot tijdens dat korte moment na het laatste fluitsignaal in het oor van de Spaanse coach van Manchester City zou hebben gefluisterd: "Pep Guardiola is de beste trainer van de wereld, zei Arne Slot dit seizoen nog. En toen hij de Catalaan na de 2-0 voor Liverpool de hand schudde, zou hij hebben gezegd: jullie komen weer terug", schrijft Gouka: "Al zal het waarschijnlijk niet dit seizoen zijn met een gat van al elf punten op Liverpool."

Slot komt woensdag weer in actie

Woensdagavond komen alle twee de ploegen opnieuw in actie. Manchester City neemt het in eigen huis op tegen Nottingham Forest en dat is zeker geen eenvoudige wedstrijd, want Nottingham staat slechts één punt onder The Citizens op de ranglijst. Liverpool neemt het in het oosten van Engeland op tegen Newcastle United.