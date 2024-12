Liverpool verlengt rampreeks Man City, Guardiola gebaart met zes vingers naar fans

Liverpool heeft gedaan wat het moet doen, namelijk winnen van Manchester City. De mannen van Arne Slot beten zich vast in de Engelse landskampioen en lieten niet los: het werd 2-0. The Reds behouden hiermee hun koppositie met een voorsprong van negen (!) punten op achtervolgers Arsenal en Chelsea.

De commentator van ViaPlay stelde heel beeldend dat wervelwind Liverpool door Anfield raasde en dat het de voetbalmachine die Manchester City heet omver blies. Dat is eigenlijk een korte samenvatting van de hele wedstrijd. Liverpool was vanaf minuut 1 de bovenliggende partij, het was wachten op de doelpunten. Al binnen vijf minuten had de koploper een aantal kansen gecreëerd, na een klein kwartiertje was het raak.

Gakpo

Oud-PSV’er Cody Gakpo kreeg een voorzet van Mohamed Salah voor zijn voeten, waar Gakpo alleen maar een klein zetje aan hoefde te geven. Het was het startschot van een heerlijke partij voetbal op het historisch Anfield waar de Scousers heer en meester waren. De hele voorhoede, bestaande uit Diaz, Salah en Gakpo, dreef de achterhoede van Manchester City tot wanhoop.

Dat het met de rust 1-0 stond is een wonder te noemen, Liverpool had genoeg kansen waaruit de voorsprong prima vergroot had kunnen worden. In de tweede helft wist City iets meer partij te bieden, de club uit Manchester was een stuk meer te vinden in het strafschopgebied van Liverpool maar tot hele grote kansen kwam het niet.

Strafschop

Een kwartier voor tijd kreeg Liverpool een strafschop nadat Luis Diaz omver werd gelopen door doelman Stefan Ortega. Mohamed Salah bleef koel en schoof de bal in de rechterhoek, waardoor de wedstrijd beslist was. Arne Slot kon op Anfield een feestje bouwen met de aanwezige supporters.

De Engelse voetbalcultuur is schitterend, met name de wisselwerking tussen spelers, trainers en de fans. Liverpool-fans zongen dat Guardiola morgenochtend ontslagen gaat worden, vervolgens steekt de Spaanse coach zes vingers op. Daarmee doelt hij op zijn zes titels die hij heeft als City-coach.

Pep Guardiola reageert op het Liverpool-publiek 😅#ViaplayVoetbal #LIVMCI — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 1, 2024

Wat betekent deze uitslag voor de ranglijst? Liverpool blijft trots aan kop en behoudt een voorsprong van negen punten op achtervolgers Chelsea en Arsenal. Manchester City staat nu op plek vijf, mede omdat de concurrenten geen fouten maakten.