Engelse pers wordt overrompeld door Arne Slot, die uitzonderlijk cijfer krijgt

Engelse media zijn lovend over het Liverpool van Arne Slot na de 2-0 overwinning op titelconcurrent Manchester City. The Reds overrompelden de bezoekers uit Manchester in het eerste bedrijf en kunnen dan ook op grote complimenten rekenen. Die complimenten ontvangt ook Slot, de architect van het succes op Anfield.

The Daily Mail is razend enthousiast over de prestatie van de formatie van Slot: "Liverpool was geweldig. Geen enkele prestatie is perfect, maar dit scheelde niet veel. De start onder Slot is zo goed, dat je in je ogen moet wrijven om zeker te weten dat het allemaal waar is. Dit was de laatste bevestiging die iedereen nodig had. Dit Liverpool is heel, heel serieus", stelt de krant.

"Het was een dag waarop de koplopers tegen de kampioenen speelden en het eindigde als een wedstrijd tussen mannen en jongens", schrijft The Sun na afloop van de overwinning van Liverpool, dat nu elf punten voorstaat op de grote concurrent uit Manchester: "De ontmoeting bleek voor het onvermoeibare Liverpool van Arne Slot een fluitje van een cent te zijn."

This is Anfield geeft trainer Slot zelfs een tien voor zijn prestatie op Anfield. Het medium noemt het 'ongelooflijk' hoe dit Liverpool tegenwoordig voor de dag komt: "Slot stond voor zijn grootste wedstrijd als Liverpool-manager. Wat is zijn team extreem moeilijk te breken, het is niet te geloven. Negen punten voorsprong na dertien Premier League-speelrondes - het is onbeschrijflijk."

