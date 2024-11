Supercomputer Opta berekent titelkansen Liverpool en Arne Slot

De supercomputer van voetbalstatistiekenbureau Opta geeft het Liverpool van Arne Slot meer dan 60 procent kans om dit seizoen kampioen van Engeland te worden. Titelverdediger Manchester City staat momenteel vijf punten achter op The Reds en de ploeg van Pep Guardiola heeft volgens de berekeningen van het bureau nog maar 34,3 procent kans om de Premier League-titel te prolongeren.

Slot is fantastisch begonnen aan zijn Engelse avontuur: de eerste elf Premier League-wedstrijden onder zijn leiding leverden Liverpool liefst 28 punten op. Afgelopen weekend werd ook Aston Villa aan de zegekar gebonden (2-0 op Anfield), terwijl Manchester City voor de tweede week op rij onderuitging (2-1 verlies bij Brighton). Het gat tussen koploper Liverpool en de nummer twee uit Manchester bedraagt daardoor nu vijf punten, terwijl de nummers drie (Chelsea), vier (Arsenal), vijf (Nottingham Forest) én zes (Brighton) allen negen punten achterstand hebben op Slot en zijn elftal.

Opta Analyst voorspelt het vervolg van de titelstrijd in Engeland door het resterende programma tienduizend keer te simuleren met behulp van kunstmatige intelligentie. Daaruit blijkt dat de kans nu 60,3 procent is dat Slot aan het einde van de rit met de landstitel aan de haal gaat. Een top-twee-finish wordt vrijwel zeker geacht: 90,7 procent. De kans op titelprolongatie voor Manchester City is volgens het model iets meer dan een derde (34,3 procent), terwijl voor de kansen van de achtervolgers helemaal geen cent wordt gegeven. Arsenal heeft volgens Opta nog vijf procent kans op de titel, terwijl Chelsea het ondanks het gelijke puntenaantal als The Gunners er met een kans van 0,5 procent vanaf komt.

Mocht het Arsenal of Chelsea tóch lukken beslag te leggen op de landstitel, dan presteren de Londense clubs iets unieks in de geschiedenis van de Premier League. Niet eerder slaagde een club er namelijk in een achterstand van negen punten na elf wedstrijden goed te maken. Het grootste verschil dat tot nu toe is omgebogen in een landstitel is acht punten, door zowel Blackburn Rovers (1994/95) als Manchester United (2002/03 en 2008/09). Manchester City slaagde er in zowel 2013/14 als 2020/21 in een gat van zes punten te overbruggen, zo meldt Sky Sports.

© theanalyst.com

"No team has recovered from a nine point deficit to win the title before" 👀



What do you think of Opta's prediction for the Premier League title? 🏆 pic.twitter.com/D0cPlFsSpQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 12, 2024

Denk jij dat Arne Slot met Liverpool dit seizoen kampioen van Engeland wordt? Laden... 89.7% Ja 10.3% Nee 611 stemmen

