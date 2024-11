Uitspraken Guardiola zorgen voor hoop bij Slot en Liverpool

Pep Guardiola gaat ervan uit dat Manchester City dit seizoen geen kampioen gaat worden. The Citizens verloren zaterdag voor de tweede keer op rij in de Premier League en voor de vierde keer op rij in alle competities. De Spanjaard vreest dan ook dat zijn ploeg dit seizoen tekort gaat komen.

Manchester City verloor zaterdag op bezoek bij Brighton & Hove Albion (2-1), waardoor de teller nu op vier nederlagen op rij in alle competities staat. “Twee nederlagen in de Premier League”, benadrukt Guardiola in gesprek met de BBC. “Je moet zowel naar de overwinningen en nederlagen kijken en we zullen nog veel wedstrijden gaan winnen.”

Toch ziet de oefenmeester dat het moeilijk gaat worden voor Manchester City om de titel te prolongeren. “We moeten nu weer wedstrijden gaan winnen”, benadrukt hij. “Het schema gaat moeilijk worden, maar het gaat gebeuren als spelers terugkeren. Maar na zeven jaar waarin we zes keer de Premier League hebben gewonnen, is het misschien tijd dat een ander team het verdient.”

Liverpool grootste kanshebber

Op dit moment lijkt het er sterk op dat het ‘andere team’ het Liverpool van Arne Slot gaat worden. De Nederlander wist zaterdag wel te winnen, thuis tegen Aston Villa (2-0), en vergroot daarmee de voorsprong op nummer twee Manchester City. Na elf wedstrijden heeft Slot met Liverpool al een voorsprong van vijf punten op de ploeg van Guardiola, dus het geloof op Anfield zal per overwinning groeien.

