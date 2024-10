Arne Slot doet opvallende onthulling over scheldpartij waarvoor hij bestraft werd

Arne Slot stelt dat zijn gele kaart tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal is ontstaan door een misverstand met de vierde official. De vierde official dacht dat de coach van Liverpool hem uitschold, maar dat was volgens Slot helemaal niet het geval.

Na afloop van de topper tegen Arsenal (2-2) blikt Slot terug op zijn gele kaart. Een week geleden, toen Liverpool speelde tegen Chelsea, ging de oud-trainer van Feyenoord ook al op de bon: "De spelers van Arsenal gingen vaak naar de grond. Dat kan gebeuren in het voetbal, daar geef ik ze de schuld niet van. Het gebeurde steeds nadat zij de bal hadden. Dat haalde naar mijn mening de energie uit de wedstrijd. Toen dat weer gebeurde zei ik tegen Ibrahim Konaté dat het een fucking joke is", zegt Slot, die weet dat deze opmerking de oorzaak is geweest van zijn gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

"De vierde official dacht echter dat ik het tegen hem had en dat ik 'you are a fucking joke' zei", vervolgt de Nederlander. "Dat heb ik echter niet gezegd. Daardoor kreeg ik geel. Dat is al mijn tweede dit seizoen, ik moet toch een beetje gaan oppassen", sluit de 46-jarige coach, die niet ontevreden was met een gelijkspel op bezoek bij Arsenal, lachend af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot laakt Nederlandse media volledig: 'Hoe kan dat in hemelsnaam?'

Arne Slot heeft geen goed woord over voor de Nederlandse media, na de kritiek die werd geleverd op het vroegere vertrek van Virgil van Dijk bij Oranje.