Arne Slot laakt Nederlandse media volledig: 'Hoe kan dat in hemelsnaam?'

Arne Slot heeft geen goed woord over voor de Nederlandse media, na de kritiek die werd geleverd op het vroegere vertrek van bij Oranje. De centrale verdediger pakte in het duel tegen Hongarije (1-1) een rode kaart, wilde de dagen erna bij de selectie van Ronald Koeman blijven, maar werd uiteindelijk toch naar huis gestuurd.

Op de persconferentie van vrijdag kreeg de trainer van Liverpool een vraag over de kritiek op Virgil. "Ik kom uit Nederland, dus dit verrast mij niet. Maar anders waarschijnlijk wel." Slot komt vervolgens met een pijnlijk statement over het Nederlandse journaille. "De Nederlandse media draaien volledig om kritiek. Oké, nee, nu overdrijf ik een beetje. Maar als in Nederland iemand een kans krijgt om kritiek op iemand te leveren, zal hij dat meteen doen. Typisch Nederlands."

Slot begrijpt het uiteindelijk genomen besluit om Van Dijk eerder te laten terug te keren bij zijn club. "Met dit overvolle speelschema is het normaal om een paar dagen vrij te krijgen. Ik zou verbaasd zijn als jullie (Engelse media, red.) hierop kritiek zouden leveren. Hoe kan je in hemelsnaam iemand bekritiseren die alles voor ons én het EK heeft gespeeld?"

Ook refereerde de tot op heden succesvolle nieuwe oefenmeester van Liverpool naar PSV'er Jerdy Schouten. De middenvelder besloot helemaal niet naar Oranje te komen, volgens zijn club was er sprake van 'algehele vermoeidheid'. Schouten zelf vertelde later dat het om een blessure zou gaan. "Misschien weten jullie het niet, maar sommige spelers kwamen helemaal niet bij Oranje, omdat ze vermoeid waren." Koploper Liverpool neemt het aankomende zondag, mét Van Dijk, thuis op tegen Chelsea. Dat duel begint om 17:30.

