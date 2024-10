Schouten spreekt verhaal PSV tegen en onthult echte reden van absentie bij Oranje

heeft, in tegenstelling tot wat PSV meldde, last van een knieblessure, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De middenvelder van de Eindhovenaren moest het competitieduel met Sparta Rotterdam laten schieten, terwijl hij ook niet beschikbaar is voor de Nations League-wedstrijden van Oranje.

Nadat duidelijk werd dat Schouten niet was opgeroepen voor het Nederlands elftal, kwam vrij snel naar buiten dat dit te maken had met een blessure. PSV bracht vervolgens naar buiten dat de international kampt met ‘algehele vermoeidheid’ en daarom niet in actie kan komen. Dat is volgens de controleur zelf niet waar, dus wil hij het in gesprek met De Telegraaf rechtzetten.

Schouten wil namelijk niet worden gezien als iemand die al vroeg in het seizoen te maken heeft met vermoeidheid, dus hij maakt duidelijk dat hij kampt met een blessure. “Ik heb met pijnstillers tegen Sporting nog dingen kunnen onderdrukken, maar daarna werd het alleen maar erger”, legt de middenvelder uit. “De pijn in mijn knie werd zo ondraaglijk dat ik gewoon niet meer kon spelen en ik Sparta-thuis en de twee interlands van Oranje moest overslaan.” Schouten vertelt dat hij te maken heeft met een botkneuzing waarbij wat vocht is gevonden. Hij hoopt volgende week weer op het veld te staan bij PSV, wanneer het op bezoek gaat bij AZ.

Schouten wel vermoeid

Hoewel een knieblessure dus de echte reden is van de absentie van Schouten, ontkent hij niet vermoeid te zijn. Afgelopen voetbaljaargang kwam de middenvelder, inclusief voorbereiding, tot bijna zestig duels. “Natuurlijk is dat een zwaar jaar”, geeft hij toe. “Zoveel partijen, met ook interlands en Europese duels van PSV, speelde ik in mijn carrière in één jaar niet eerder. Na het EK was er ook geen vakantie vanwege de geboorte van onze dochter. Maar die vermoeienissen zullen bij mij nooit een reden zijn om wedstrijden over te slaan, laat staan een hele periode bij Oranje”, benadrukt Schouten.

