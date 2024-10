Ronald Koeman krijgt plots verrassende spits getipt: 'Hij scoort vanuit elke positie'

Ronald Koeman heeft met en twee goede opties voor de spitspositie, maar oud-voetballer Pierre Vermeulen zou de bondscoach van het Nederlands elftal adviseren een andere optie te overwegen. is volgens Vermeulen door zijn scorend vermogen een geschikte aanvalsleider voor Oranje.

Gakpo komt bij het Nederlands elftal voornamelijk vanaf de linkerflank uit de voeten, terwijl Zirkzee en Brobbey strijden om een plaats in de punt van de aanval. Vermeulen zou het zelf echter anders doen: "Hij heeft scorend vermogen en veel ervaring bij Oranje. Donyell Malen kan dan met zijn snelheid op de flanken voor gevaar zorgen," zo geeft de voormalig speler van onder andere Feyenoord en Paris Saint-Germain aan in een uitgebreid interview met Mee Met Oranje.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman deelt vervelend nieuws over Frenkie de Jong: 'Met alle respect...'

Boudewijn Zenden geeft aan dat hij vindt dat Gakpo wel als nummer negen kan spelen, al zou het niet zijn eerste optie zijn. "Op het WK van 2022 in Qatar scoorde hij zelfs met zijn hoofd én beide voeten. Hij scoort dus letterlijk vanuit elke positie en zou een goede pinchhitter zijn. Ik zou het dan ook wel aandurven met Brobbey in de spits," geeft Zenden aan.

Danny Koevermans, die ook in gesprek ging met Mee Met Oranje, zou net als Zenden kiezen voor Brobbey als aanvalsleider tegen Hongarije en Duitsland: "Ik was de vorige interlandperiode onder de indruk van hem. Hij maakte de Duitse verdediger Jonathan Tah het leven zuur met zijn fysieke gesteldheid. Brobbey legt je misschien niet technisch in de luren, maar hij moet er staan op de juiste momenten," besluit hij.

Wie moet volgens jou de spitspositie innemen voor Oranje tegen Duitsland? Laden... 44.7% Brian Brobbey 23.2% Cody Gakpo 25.9% Joshua Zirkzee 6.3% Anders, namelijk... 799 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brobbey lacht om kritiek Van Basten: 'Hij blíjft maar over me praten'

Brian Brobbey kan lachen om de aanhoudende kritiek van Marco van Basten.