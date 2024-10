Koeman deelt vervelend nieuws over Frenkie de Jong: 'Met alle respect...'

De terugkeer van in het shirt van het Nederlands elftal is nog allesbehalve aanstaande, zo vertelt Ronald Koeman op de persconferentie van maandagmiddag. De middenvelder van FC Barcelona, die sinds kort weer minuten maakt, moet nog veel meer ritme opdoen om in aanmerking te komen voor Oranje.

LEES OOK: Koeman reageert veelzeggend op Oranje-afmelding: ‘Vind je dat wel een goede reden?’

Artikel gaat verder onder video

De Jong keerde op 1 oktober terug na een slepende enkelblessure. De Nederlander mocht zestien minuten voor tijd invallen in de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys (5-0 winst). Afgelopen weekend maakte De Jong opnieuw minuten met zijn invalbeurt van tien minuten tegen Alaves (0-3 winst).

LEES OOK: Koeman openbaart grote ergernis tijdens interlandperiode: ‘Dat heb ik al zo vaak gezegd…’

De 27-jarige spelverdeler hoeft echter nog niet te hopen op een uitnodiging voor het Nederlands elftal van Koeman. “Ik heb Frenkie aan de lijn gehad, maar die is – met alle respect – nog ver weg. Hij vond het heel spannend en zwaar om weer in actie te komen bij Barcelona. Vorig weekend speelde hij tien minuten, maar hij moet nog wel even spelen om ritme te krijgen”, sprak de bondscoach.

Ook Memphis Depay nog niet klaar voor terugkeer

Ook Memphis Depay is nog niet klaar voor een rentree bij het Nederlands elftal, zo verzekerde Koeman. “De status is dat hij meer moet spelen om in beeld te zijn”, is hij duidelijk. Ook wil de bondscoach dat de aanvaller aan zijn fitheid gaat werken. “Ik was blij dat ik de volgende ochtend las dat hij 85 minuten had gespeeld, maar hij moet meer spelen, goed spelen en fit zijn”, sprak hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Mulder bewierookt Oranje-international: ‘Seedorf en Davids hadden niet zijn grandeur’

Analist Jan Mulder is enorm gecharmeerd van een speler van het Nederlands elftal.