Koeman noemt voorwaarden waaronder Depay kan terugkeren bij Oranje

is nog niet klaar voor een terugkeer bij Oranje, zo stelt Ronald Koeman maandagmiddag op de persconferentie. De aanvaller zat na het Europees kampioenschap zonder club en werd vorige interlandperiode zodoende buiten de selectie gelaten. Inmiddels speelt hij bij het Braziliaanse Corinthians, maar volgens Koeman moet Depay eerst een stuk fitter worden.

Op de persconferentie van maandag krijgt Koeman van Jeroen Stekelenburg van de NOS de vraag of hij zaterdagnacht tussen twaalf uur en twee uur voetbal heeft gekeken, doelend op het duel van Depay en Corinthians tegen Internacional (2-2). “Niet tussen twaalf en twee, maar ik heb wel de eerste helft gezien”, zegt Koeman terwijl hij begint te lachen. Of hij toen genoeg had gezien? “Nee, maar het was laat en ik dacht, laat ik mijn ogen sluiten. Maar ik vond het wel een leuke wedstrijd.”

Koeman bespreekt vervolgens de kansen van Depay om terug te keren in Oranje. “De status is dat hij meer moet spelen om in beeld te zijn”, is hij duidelijk. Ook wil de bondscoach dat de aanvaller aan zijn fitheid gaat werken. “Ik was blij dat ik de volgende ochtend las dat hij 85 minuten had gespeeld, maar hij moet meer spelen, goed spelen en fit zijn.” In die 85 minuten die Depay heeft gespeeld, was hij belangrijk voor zijn ploeg door al na drie minuten aangever te zijn bij de 1-0 van Yuri Alberto.

Koeman open voor terugkeer Depay

Na het EK heeft Koeman ervoor gekozen te beginnen met doorselecteren bij Oranje. Onder meer Marten de Roon, Daley Blind en Georginio Wijnaldum worden door de bondscoach niet meer opgeroepen. Dat zorgde voor een nieuwe wind binnen de selectie. Toch is Koeman niet bang deze te verliezen als hij Depay weer uitnodigt. “Dat geloof ik niet, dat is voor mij geen reden om het niet te doen.”

