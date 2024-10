Bart Verbruggen begaat vlak voor interlands met Oranje pijnlijke blunder

is zondag op pijnlijke wijze de fout ingegaan tijdens de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Tottenham Hotspur. De doelman van het Nederlands elftal verkeek zich lelijk op een schot van Tottenham Hotspur-middenvelder James Maddison.

Brighton & Hove Albion begon al zwak tegen de Spurs, want na 23 minuten spelen stond een 0-1 achterstand op het scorebord. Vervolgens ging ook nog eens Verbruggen, normaal een betrouwbare sluitpost, op pijnlijke wijze in de fout. De eerste doelman van het Nederlands elftal verkeek zich op het gladde veld in het Amex Stadium lelijk op een lage schuiver van Maddison, die de marge verdubbelde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Definitieve selectie Oranje bekend: Koeman verrast en roept twee spelers op die niet in voorselectie zaten

Het is een pijnlijk moment voor Verbruggen, die zich maandag zal moeten melden in Zeist. Dan zal de doelman zich met het Nederlands elftal voor gaan bereiden op de wedstrijden in de Nations League tegen Hongarije en Duitsland.

Bekijk hieronder de beelden van de treffer van Tottenham Hotspur: