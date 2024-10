Jan Mulder bewierookt Oranje-international: ‘Seedorf en Davids hadden niet zijn grandeur’

Jan Mulder geniet van het spel van . De schrijver en voormalig spits wil iedereen aanraden naar Liverpool te gaan om een wedstrijd van de middenvelder te bekijken. Mulder geeft aan de elegantie in het spel van Gravenberch geweldig te vinden.

Gravenberch maakt dit seizoen zijn doorbraak mee bij Liverpool. De middenvelder kwam vorig jaar over van Bayern München, maar wist onder Jürgen Klopp geen basisplaats te veroveren. Onder nieuwe trainer Arne Slot wil het de Nederlander wel lukken. Dat is ook bij Mulder niet onopgemerkt gebleven. “Ga allemaal naar Liverpool en koop daar een kaartje voor Anfield. Niet vanwege dat stadion, maar om Ryan Gravenberch te zien spelen”, stelt hij in De Volkskrant.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot lacht om vraag Engelse journalist: 'Had gehoopt dat je dát woord niet zou gebruiken'

“Zijn stijl vind ik van een zeldzame schoonheid”, gaat de oud-voetballer verder. “Hoe hij loopt, er hoeft eigenlijk geen bal aan te pas te komen.” Mulder vergelijkt Gravenberch vervolgens met Giancarlo Antognoni, een oud-middenvelder die in de jaren 70 en 80 uitblonk bij Fiorentina. “Ook zo elegant, maar volgens mij is Gravenberch nóg beter. Hoe hij laatst speelde tegen Manchester United en tegen Duitsland, dat is echt de hoogste klasse. Dat zachte bewegen, je bek viel er gewoon van open.” Ook Clarence Seedorf en Edgar Davids worden erbij gehaald door de schrijver. “Twee klassespelers, maar niet met de grandeur van Ryan Gravenberch.”

LEES OOK: Arne Slot laat alle Liverpool-coaches achter zich met indrukwekkende statistiek

Mulder wil zelf niet naar Liverpool

Hoewel hij enorm veel lof heeft voor Gravenberch, zou Mulder niet zelf naar Anfield afreizen. “Nee, ik raad het júllie aan. Mij zul je niet snel op de tribune zien staan.” Dat komt volgens hem doordat hij zelf voetballer is geweest en gewend is dat de mensen voor hem juichen. “Dus om nou zelf het publiek te zijn, met een sjaaltje om mijn nek, dat is mijn eer te na. Diep van binnen bén ik Ryan Gravenberch. Snap je?”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot greep hard in na 45 minuten spelen bij Liverpool

"Hij heeft mij een schop onder de kont gegeven", zegt een zelfbewuste speler van Liverpool.