Arne Slot laat alle Liverpool-coaches achter zich met indrukwekkende statistiek

Arne Slot heeft woensdagavond weer een overwinning geboekt met Liverpool. Bologna werd in eigen huis met 2-0 verslagen. De manager krijgt door deze driepunter een mooi record op zijn naam.

Slot heeft nu acht van zijn eerste negen wedstrijden bij Liverpool gewonnen, iets wat geen andere trainer hem voordeed. Het tijdperk-Slot begon met een 0-2 overwinning bij Ipswich Town, waarna ook Brentford (2-0) en het Manchester United (0-3) van Erik ten Hag werden verslagen. Thuis tegen Nottingham Forest liep Liverpool tegen zijn eerste puntenverlies aan (0-1).

In de Champions League haalde Liverpool revanche door uit bij AC Milan met 1-3 te winnen. Bournemouth-thuis (3-0), West Ham-thuis (5-1) en Wolverhampton Wanderers-uit (1-2) waren vervolgens geen probleem voor The Reds. Met de overwinning van dinsdagavond op Bologna, staat Slot nu op acht overwinningen.

Op X wordt er lovend gereageerd op deze statistiek. "Hij heeft er ook voor gezorgd dat this guy (Gravenberch, red.) een wereldklasse-speler is geworden", schrijft een twitteraar, terwijl iemand anders de link legt met de andere kale Nederlandse trainer in de Premier League. "Hij (Slot, red.) is wie Erik ten Hag denkt dat hij is." Een derde internetgebruiker grapt over een bijbaantje voor Slot. "Misschien moet hij in zijn vrije tijd goochelaar worden, als gig. Op het veld laat hij ook al trucjes uit de hoge hoed zien."

🔴✨ Arne Slot becomes the first Liverpool manager to win 8 of his opening 9 games. pic.twitter.com/ak4J6Xv0YO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2024

