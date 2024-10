Liverpool wint mede dankzij wonderschone treffer Salah van Bologna

Liverpool heeft woensdagavond gewonnen van Bologna. In een moeizame wedstrijd, waarin het snel op voorsprong kwam en daarna een paar keer ontsnapte, won het met 2-0 van de Italiaanse middenmoter. Alexis Mac Allister opende score in de elfde minuut en Mohamed Salah verdubbelde een kwartier voor tijd de voorsprong. Door de zege houdt Liverpool de maximale score in de competitiefase van de Champions League.

Bij Liverpool startten zoals gebruikelijk Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch vanaf het begin. Cody Gakpo nam wederom plaats op de reservebank. Darwin Nuñez vormde voorhoede met Salah en Luis Díaz. Diogo Jota nam plaats op de bank. Bij Bologna stonden Sam Beukema en Thijs Dallinga vanaf het begin op het veld. Beide teams speelden nog nooit tegen elkaar in een Europees clubtoernooi.

Nadat Dallinga in de tiende minuut een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd zag worden scoorde Liverpool één minuut later wel de openingstreffer. Na een fraaie aanval bediende Salah de diepgaande Alexis Mac Allister, die van dichtbij kon afwerken: 1-0. Na een fase waarin Bologna bijna bezweek onder de druk van Liverpool kwamen de Italianen toch in de wedstrijd. Ndoye schoot op de lat en de paal en Bologna miste een enorme kans via Kacper Urbanski. Scoren deden de Italianen echter niet voor rust.

Na rust bleef Liverpool lang worstelen met de Italianen, die echter niet meer zo vaak voor het doel kwamen als voor rust. Riccardo Orsolini kreeg in de 57e minuut nog wel een goede kans, maar Alisson Becker lag op zijn verjaardag in de weg waardoor de gelijkmaker uit bleef. In de 75e minuut besliste Liverpool het dan toch, ondanks dat het tot dan toe nauwelijks kansen kreeg in de tweede helft. Salah dribbelde naar binnen en stuurde de bal met links prachtig naar de verre hoek: 2-0. Daarmee was het verzet van Bologna gebroken en kon Liverpool zonder al te veel inspanning de voorsprong vast houden.

Door de zege is Liverpool medekoploper in de Champions League met zes punten uit twee wedstrijden. De eerstvolgende tegenstander is RB Leipzig, dat de Engelse koploper ontvangt in Duitsland. Bologna mag voor de derde wedstrijd wederom afreizen naar Engeland, waar het in Birmingham Aston Villa treft.