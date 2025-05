‘Geertruida al na één seizoen op weg naar uitgang bij Leipzig’

beleeft een matig eerste seizoen bij RB Leipzig. De Nederlandse verdediger kwam pas afgelopen zomer over van Feyenoord, maar zou nu al op weg zijn naar de uitgang, volgens het Duitse Sky Sport.

Geertruida speelde tot afgelopen zomer bij Feyenoord, waar hij in 2023 zelfs kampioen van Nederland mee werd. De 24-jarige verdediger won in Nederland ook twee keer de KNVB-Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Dit seizoen kwam dan toch de grote overstap voor de zestienvoudig Oranje-international, naar RB Leipzig.

In Duitsland wil het in zijn eerste seizoen op zijn zachtst gezegd niet echt vlotten voor Geertruida. Onlangs werd hij door BILD als achtste genoemd in de lijst van tien slechtste transfers uit de Bundesliga van het afgelopen seizoen. Geertruida speelde dit seizoen weliswaar het merendeel van de wedstrijden, maar de resultaten vielen behoorlijk tegen. Leipzig werd al in de competitiefase uitgeschakeld in de Champions League en via de Bundesliga is plaatsing voor de volgende editie van het miljardenbal niet meer mogelijk.

Volgens journalist Philipp Hinze van Sky Sport is er een grote kans dat het voor Geertruida bij dit ene matige seizoen blijft. Op X schrijft Hinze dat Geertruida ‘een kandidaat is om RB Leipzig deze zomer te verlaten’. Zowel de club als de speler zou ontevreden zijn over de samenwerking en openstaan voor een transfer.

🔴 Lutsharel Geertruida: Der Niederländer ist im Sommer ein Abgangskandidat bei RB Leipzig! Club & Spieler sind unzufrieden & offen für eine Veränderung. @SkySportDE pic.twitter.com/UgKX9f1YfN — Philipp Hinze (@philipphinze24) May 12, 2025

