Uitblinker van PSV staat open voor naturalisatie en wil voor Oranje spelen

staat open om de stap te maken naar het Nederlands elftal, mits bondscoach Ronald Koeman hem zou willen selecteren. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. De multifunctionele speler van PSV is geboren in Brazilië, maar heeft de mogelijkheid om een Nederlands paspoort af te vragen.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel tussen FC Twente en PSV werd trainer Peter Bosz gevraagd of Mauro Júnior het niveau van het Nederlands elftal aan zou kunnen. Een vraag waar de oefenmeester bevestigend op antwoordde. "Qua niveau zou hij dat zeker kunnen. Dat vind ik echt en dan op de linksbackpositie." De 25-jarige Braziliaan zou zelf wel openstaan voor een stap naar het Nederlands elftal, mits de bondscoach bereid is om hem op te roepen.

Mauro Júnior werd op 6 mei 1999 geboren in Brazilië en heeft voor verschillende jeugdelftallen van zijn geboorteland gespeeld. Een oproep voor de Seleção, het nationale team van Brazilië, lijkt voorlopig ver weg voor de vleugelverdediger. Bij het aanvragen van een Nederlands paspoort, iets waar Mauro Júnior volgens Elfrink voor openstaat, zou hij dus in aanmerking kunnen komen voor het Nederlands elftal. Op de linksbackpositie is er met onder meer Nathan Aké, Micky van de Ven, Ian Maatsen, Jorrel Hato en Quilindschy Hartman de nodige concurrentie.

De multifunctionele speler, die dit seizoen vooral als linksback speelt, voldoet in ieder geval aan de voorwaarden. Als je als buitenlander vijf jaar legaal in Nederland woont, dan kun je het Nederlanderschap aanvragen. Mauro Júnior maakte in de zomer van 2017 de overstap van Desportivo Onder 20 naar Jong PSV en speelt en woont inmiddels dus zeven jaar in Nederland.

Douglas ging Mauro voor

Mocht Mauro Júnior de Nederlandse nationaliteit aanvragen en vervolgens een oproep krijgen voor Oranje, dan zou hij niet de eerste Braziliaan zijn. De Braziliaanse verdediger Douglas Franco Teixeira ging hem namelijk voor. De verdediger kwam in 2007 naar Nederland en kreeg op 2 november 2011 het Nederlands paspoort, waarmee hij zijn Braziliaanse nationaliteit verloor.

In 2012 werd de toenmalig FC Twente-verdediger de allereerste genaturaliseerde speler die ooit bij het Nederlands elftal werd opgeroepen. Het was destijds nog wel een punt van discussie of Oranje buitenlandse spelers moest laten nationaliseren. Louis van Gaal, destijds bondscoach van het Nederlands elftal, haalde Douglas bij deselectie voor de WK-kwalificatieduels tegen Andorra (3-0 winst) en Roemenië (1-4 winst). Tot speelminuten kwam Douglas niet.

