'Als hij een dragende speler is, gaat het goed mis bij PSV'

Kenneth Perez ziet in het antwoord op de vraag waarom het bij PSV dit seizoen ‘goed mis’ is. De Deense analist stelt aan tafel bij ESPN-programma Dit was het Weekend dat problematisch is dat de Braziliaanse achterhoedespeler zo belangrijk is voor de Eindhovenaren.

Aan tafel bij Dit was het Weekend wordt de rentree van Sergiño Dest na zijn blessure besproken. Perez noemt het ‘een mooi moment’, dat Dest terugkeert. Van Gangelen heeft wat in te brengen tegen het goede nieuws: “Al hoewel, ik zit te denken. Ik vind Mauro Júnior (ook spelend op de backposities, red.) écht goed.” Nadat de presentator in eerste instantie geen reactie krijgt, vraagt hij aan zijn tafelgenoten: “Toch?"

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dest ontzettend blij na 'heel zware' tijd: 'Ik ben weer voetballer, man'

Marciano Vink antwoordt: “Ja, ik vind dat Mauro Júnior megastappen gemaakt heeft.” Van Gangelen verwacht een ‘maar’, die Vink niet uitspreekt. “Nee, nee, nee. Dit seizoen, voor dit PSV, met die houding waarmee ze na de winterstop de wedstrijden aangaan, vind ik een type Mauro Júnior onmisbaar.”

Perez vindt het belang van de Braziliaan voor PSV veelzeggend: “Ik denk dat dit het antwoord is op het moeizame seizoen bij PSV. Als Mauro Júnior een van je dragende spelers is, dan is het goed mis bij PSV.” “Dat is toch ook wel zo?”, vraagt Van Gangelen. “Hij is in ieder geval constant, hij zakt niet door een ondergrens.” Perez is het met de presentator eens en noemt de werkethiek van Mauro Júnior ‘echt niet normaal’. De Deense analist concludeert: “Ik denk dat dat wel weergeeft waarom PSV zich in zwaar weer bevindt.”

Elfrink reageert op Vink en Perez: 'Dat lijken analisten soms te vergeten'

Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad. Gaat via X in op de uitzending van ESPN. "Over Mauro Júnior: De analisten lijken zijn seizoen 2021-2022 bij PSV soms te vergeten. Hij was toen (in het tweede jaar onder Roger Schmidt) ook een van de beste spelers van PSV. Daarna heeft hij wel veel gesukkeld met blessures." De journalist is het oneens met de analisten, die een sterk stijgende lijn zien bij de speler: "De huidige vorm komt niet helemaal uit de lucht vallen. Hij is eerder bepalend geweest."

Over Mauro Júnior: analisten lijken zijn seizoen 2021-2022 bij PSV soms vergeten. Was toen (in 2e jaar Schmidt) ook een van de beste spelers van PSV. Daarna wel veel gesukkeld met blessures. Maar de huidige vorm komt niet helemaal uit de lucht vallen. Is eerder bepalend geweest. — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Makkelie gebeten hond na onbegrijpelijke beslissing bij PSV - Heerenveen

Een beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie bij de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen zorgde voor veel onbegrip.