Dest ontzettend blij na 'heel zware' tijd: 'Ik ben weer voetballer, man'

is dolgelukkig nadat hij zaterdagavond in de wedstrijd tegen sc Heerenveen zijn rentree maakte in het shirt van PSV. De Amerikaanse vleugelverdediger lag er lange tijd uit vanwege een zware kruisbandblessure die hij opliep op de training vorig jaar.

"Amazing, amazing. Ik heb echt heel lang uitgekeken naar dit moment. Sinds 13 april 2024 niet meer gespeeld. Dit is waarvoor ik het doe", begint Dest, die wel weer moest wennen, voor de camera van ESPN. "De moves zijn er wel, maar ze kunnen nog beter hoor. Ik zag het bij wat aannames, die een klein beetje van mijn voet schoten. Maar ik herstelde het gelukkig. Dat gaat komen."

Bij zijn rentree werd Dest ontvangen met een staande ovatie van het Philips Stadion. "Een mooi moment", reageert de voormalig speler van Ajax en FC Barcelona, die erkent uit een 'heel zware' tijd te komen. "Als voetballer wil je altijd voetballen. Ik kon een tijd niet lopen, moest weer leren lopen op krukken. Mentaal is dat ook zwaar. Je bent veel meer alleen in zo'n situatie. Natuurlijk heb je wel support van mensen die dichtbij je staan. Maar het is geen makkelijk moment in mijn carrière geweest."

Verslaggever Toine van Peperstraten vraagt vervolgens of Dest getwijfeld heeft of hij ooit weer terug zou komen op niveau. "Nee, daar heb ik niet over getwijfeld", aldus de verdediger, die hoopt snel weer van belang te kunnen zijn voor PSV. Want ook Dest zag zijn ploeg in een grote crisis terechtkomen. "Dat vreet wel aan je als je zelf niet kan spelen. Gelukkig kan dat nu weer, dus we moeten vooruit kijken."

Dest is weer voetballer

Na afloop werd Dest door zijn ploeggenoten naar voren geschoven om het feestje te vieren met de supporters. Iets waar de teruggekeerde verdediger zichtbaar van genoot. "Dat moment ga ik niet meer vergeten. Ik ben weer voetballer, man", besluit hij.

Sergiño Dest is weer voetballer 🥹😍#PSVHEE — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2025

