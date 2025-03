Philips Stadion komt in 67ste minuut met een staande ovatie: 'Emotioneel moment'

PSV-verdediger maakte zaterdagavond in de wedstrijd tegen sc Heerenveen zijn rentree in het shirt van PSV. Dat leverde de Amerikaanse vleugelverdediger een staande ovatie op van het Philips Stadion, waar de supporters ook luidkeels zijn naam scandeerden. Dest keerde na bijna een jaar terug op het veld, nadat hij vorig jaar opliep een zware kruisbandblessure opliep op de training.

Het was voor Dest natuurlijk al heuglijk nieuws dat hij voor het eerst in 329 dagen weer bij de wedstrijdselectie van PSV zat. Trainer Peter Bosz liet vrijdag nog weten dat hij hoopte dat Dest er weer bij kon zijn. Daarmee leek de oefenmeester niet meteen te hinten op een rentree van de Amerikaan. Bij een 2-0 tussenstand in het voordeel van PSV zag Bosz wel reden om Dest binnen de lijnen te brengen. Mogelijk had dat ook te maken met de gele kaart van Richard Ledezma.

In de 66ste minuut werd Dest al luidkeels toegezongen vlak voor zijn invalbeurt, waarna hij enkele ogenblikken later ook het veld, onder luid applaus en een staande ovatie, mocht betreden. "Dan is het zover, naast Bakayako staat Sergiño Dest. Hij speelde op 13 april 2024 tegen Vitesse zijn laatste Eredivisie-duel", aldus ESPN-commentator Teun de Boer. "Even later, op de training, ging zijn voorste kruisband eraan. de ergste blessure die een voetballer kan krijgen. En nu, elf maanden later, is hij weer voetballer."

De commentator van dienst legt vervolgens zelfs de link met de defensieve problemen die PSV dit seizoen heeft. "In Eindhoven kunnen ze sowieso wel een back gebruiken met kwaliteiten. Of hij die ook meteen aan de dag kan leggen is de vraag. Hij vervangt Ledezma en staat op het veld. Het is een emotioneel voor velen hier natuurlijk op de tribune", vervolgt De Boer.

© ESPN

