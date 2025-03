Makkelie gebeten hond na onbegrijpelijke beslissing bij PSV - Heerenveen

Een beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie bij de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen zorgde voor veel onbegrip. De thuisploeg leek op voorsprong te komen via Guus Til, maar even daarvoor blies de arbiter op zijn fluit vanwege een overtreding van op .

PSV had in de openingsfase van duel met sc Heerenveen de overhand en creëerde enkele kansen, maar wist dit nog niet om te zetten in doelpunten. Na een half uur spelen leek de ploeg van trainer Peter Bosz de openingstreffer te maken uit een corner van Noa Lang. De Jong won het kopduel van Kersten, waarna de bal voor de voeten kwam van Til die van heel dichtbij binnenschoot nadat Makkelie floot. Daarmee smoorde de ervaren leidsman de openingstreffer van PSV in de kiem.

"Het duel tussen Kersten en De Jong is niet goed beoordeeld door de scheidsrechter. Dat leek toch wel een aardig fair duel te zijn. Makkelie was toch zeker van zijn zaak", aldus ESPN-commentator Teun de Boer. PSV-aanvoerder De Jong was totaal niet te spreken over de beslissing van Makkelie en maakte duidelijk misbaar.

Ook op X is er veel kritiek op de beslissing van Makkelie. "Niks aan de hand en toch fluiten, lekker Makkelie", klinkt het cynisch. "Makkelie keurt hier een geldige goal af", reageert een ander. Het is overigens opmerkelijk dat de scheidsrechter het duel tussen De Jong en Kersten zo vroeg affloot, want als de 42-jarige leidsman had gewacht tot de bal in het net lag dan had VAR Rob Dieperink in kunnen grijpen. De afgekeurde treffer deerde PSV niet, want iets meer dan tien minuten later kwamen de Eindhovenaren alsnog op een 1-0 voorsprong via Ismael Saibari.

De Jong in gesprek met Makkelie

PSV-aanvoerder De Jong is in de rust nog wel even in gesprek gegaan met scheidsrechter Makkelie, zo vertelt commentator De Boer. "De uitleg van Makkelie was voor De Jong blijkbaar wel voldoende. Het was een rustig gesprek. Hij sprong in het luchtduel met Kersten hoger dan de verdediger, Makkelie vond dat een overtreding en dus werd het toen nog niet 1-0", aldus De Boer.

Vind jij dat Danny Makkelie juist handelde door het doelpunt van PSV af te keuren? Laden... 38.2% Ja, het was een overtreding 61.8% Nee, het was een geldig doelpunt 380 stemmen

